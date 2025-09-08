광복 80년, 뉴욕을 멈춘 호서대 청년들의 영상





타임스퀘어 전광판 수놓은 AI·애니메이션… 세계 언론 "감동적" 극찬



지난 8월 15일 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 상영된 광복 80주년 기념 영상에 쏟아진 해외 언론의 반응이다.

호서대 애니메이션학과 학생들이 AI와 창의적 상상력으로 완성한 이 영상은 시민과 관광객들의 발길을 붙잡으며 한국 청년 콘텐츠의 힘을 전 세계에 각인시켰다.

8일 호서대에 따르면 광복 80주년을 기념해 8월 15일 뉴욕 맨해튼 타임스퀘어 대형 전광판에 상영된 기념 영상은 현지 교민과 관광객들에게 깊은 울림을 안겼다.

순국선열의 희생과 독립정신을 AI 기술과 애니메이션으로 재현한 이번 작품은 역사와 미래를 잇는 감동의 기록으로 평가받고 있다.

특히 이번 영상 제작에 호서대학교 애니메이션학과 학생들이 직접 참여한 사실이 알려지며 큰 주목을 받고 있다.

충남콘텐츠진흥원이 주관한 '2025 지역특화콘텐츠개발지원사업'의 일환으로 추진된 이번 프로젝트에서 학생들은 약 168시간에 걸친 집중 교육과 실습을 거쳐 결과물을 완성했다. 지도는 박성원 교수가 맡았다.

학생들이 선보인 작품은 ▲'마실 나온 해태' ▲'천안트로프'를 비롯해 총 8편이다.

전통적 상징과 지역 문화를 현대적으로 재해석한 이 작품들은 생성형 AI와 엔진 그래픽을 활용해 한국 청년들의 창의성과 지역 정체성을 세계 무대에 선보이는 계기가 됐다.

해외 언론은 영상에 뜨거운 반응을 보였다. "역사와 기술이 이렇게 만날 수 있다니 놀랍다", "대한민국 청년들이 만든 작품이라는 사실이 감동적이다"라는 보도가 이어졌다.

현장에 있던 시민과 교민들도 영상을 보며 '대한독립 만세'를 외치며 감격을 표했다.

참여 학생 12명 중 3명은 뉴욕 현지를 직접 방문해 글로벌 디자인 교육기관인 SVA(School of Visual Arts)와 교류하며 콘텐츠 산업의 최신 흐름을 체험했다. 단순한 영상 제작을 넘어 세계 무대에서 활약할 수 있는 역량을 키운 값진 기회였다.

박성원 교수는 "호서대 애니메이션학과는 2026학년도부터 애니메이션 스쿨로 개편해 AI 등 신기술 인재 양성을 본격화할 예정"이라며 "앞으로도 학생들이 세계로 뻗어가는 콘텐츠 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





