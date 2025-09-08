임신 중에 뭐먹지?…‘임신음식대백과’ 나온다

휴먼스케이프, 대한산부인과학회와 공동 제작

임신육아 플랫폼 ‘마미톡’ 통해

산모 위한 신뢰성 높은 음식 정보 제공

임산부 플랫폼 '마미톡'을 운영하는 휴먼스케이프는 대한산부인과학회와 업무협약을 체결하고, 산모들을 위한 음식 정보 콘텐츠 '임신음식대백과' 프로젝트를 공동으로 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 협업은 임신 중 음식 섭취에 관한 잘못된 속설과 정보로부터 산모들을 보호하고, 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 전달하기 위해 마련됐다. 휴먼스케이프는 마미톡 서비스 내 콘텐츠 제작을 담당하며, 대한산부인과학회는 의료 자문 및 감수 역할을 맡아 과학적 근거에 기반한 음식 섭취 가이드를 제공할 예정이다.

대한산부인과학회 김영태 이사장(왼쪽)과 휴먼스케이프 장민후 대표가 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 휴먼스케이프

'임신음식대백과'는 마미톡 애플리케이션을 통해 공개되며, 초기에는 약 100여 개의 음식 정보를 중심으로 콘텐츠가 구성된다. 이후 산모들의 수요와 관심에 따라 콘텐츠 범위를 점차 확대해 나갈 계획이다.

마미톡은 누적 가입자 수 150만 명, 국내 임산부 약 90% 이상이 사용하는 대표 육아 플랫폼이다. 대한산부인과학회와의 이번 협업을 통해 임신 중 올바른 식습관 형성을 유도하고 궁극적으로 건강한 출산 환경 조성에 기여할 계획이다.

장민후 휴먼스케이프 대표는 "온라인에 떠도는 비의학적 임신 정보들을 정제하고 표준화해 산모가 안심하고 건강한 임신 시기를 보낼 수 있도록 돕는 것이 이번 협력의 목표"라며 "마미톡은 임신 시기는 물론 출산 이후 육아 시기까지, 온 가족의 건강을 책임지는 헬스케어 파트너로서 역할을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

김영태 대한산부인과학회 이사장은 "임신부들이 신뢰할 수 있는 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 돕는 것은 매우 중요하다"며 "앞으로도 공신력 있는 의학 지식을 바탕으로 산모와 태아의 건강을 지키는 데 앞장설 것"이라고 했다.





김철현 기자



