강원관광재단, 횡성서 체류형 관광의 새로운 재미 '오감자 축제' 성료

강원관광재단, 1박 2일간 횡성서

온 가족이 함꼐 즐길 수 있는

익사이팅 체류형 관광 프로그램 발굴

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 '2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 영서 내륙 5개 시군과 함께 다섯발자국 공동 홍보 마케팅 사업의 일환으로 새로운 체류형 관광 상품 마지막 '오감자 축제(페스타)'를 6일부터 7일까지 횡성에서 개최했다고 8일 밝혔다.

이번 '오감자 축제(페스타)'는 6일부터 7일까지 양일간 '익사이팅'을 주제로 성황리에 열렸다. 1박 2일 숙박 프로그램과 당일 방문 프로그램으로 나누어 진행됐다.

이번 오감자 축제(페스타) 참가자들은 횡성호수길에서의 트레킹과 장송모 도자연구원에서의 도예체험 , 국순당 양조장 주향로에서의 시음 체험 및 오감자 축제(페스타) 홍보부스 체험을 했다. 또한 안흥찐빵 모락모락마을에서 찐빵 만들기와 친환경 공예 체험을 하며 온 가족이 함께 즐기는 체류형 프로그램을 성공적으로 발굴했다.

이번 다섯발자국과 강원관광재단이 공동으로 주관한 '오감자 축제(페스타)'는 시군별 총합 10개 이상의 체류형 관광 프로그램을 발굴했으며, 9월 16일(화)부터 17일(수)까지 1박 2일간 주중 체류형 앵콜 투어 프로그램을 선보이며 오감자 페스타 앵콜 투어를 진행했다. 추후 체류형 관광 상품으로의 발전 가능성을 시범적으로 보여줄 예정이다.

최성현 강원관광재단 대표이사는"'2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 영서 내륙에서 단순히 보기만 하는 여행이 아닌 온몸으로 느끼고 맛보는 현지 체류형 관광을 준비했다"며 "앞으로도 '오감자 축제(페스타)'를 통해 영서 내륙의 매력을 널리 알리고, 미식과 힐링의 케이(K)-관광수도 강원특별자치도에서 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.





