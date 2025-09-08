‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프, 원주라면페스타 개막 무대 선다

'라면과 파인다이닝의 만남'

19일 개막식서 쿠킹쇼 선보일 예정

'나폴리 맛피아'로 대중의 주목을 받은 권성준 셰프가 오는 19일부터 시작되는 '2025 원주라면페스타' 개막 무대에 오른다.

'2025 원주라면페스타' 포스터. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

권성준 셰프는 전 세계인의 사랑을 받은 요리 경연 프로그램 '흑백요리사'의 최종 우승자로, 방송 당시 '나폴리 맛피아'라는 별명으로 강렬한 인상을 남겼다. 이번 무대에서는 라면을 파인다이닝 감각으로 재해석한 특별한 요리를 선보일 예정이다.

원주시는 오는 19일부터 21일까지 3일간 우산동 상지대학교 노천극장 일원에서 열리는 2025 원주라면페스타의 개막식 주요 행사로 권성준 셰프의 특별 쿠킹쇼를 준비했다.

이번 쿠킹쇼는 단순한 시연을 넘어 셰프와 시민이 함께 소통하는 라이브 무대로 기획됐으며, 현장 관객 일부에게는 즉석 시식 기회도 제공된다. 축제의 서막을 알리는 개막식과 쿠킹쇼가 결합된 원주라면페스타의 첫날은 방문객들에게 잊지 못할 경험이 될 것으로 기대된다.

개막식은 19일 오후 6시 30분에 시작되며, 쿠킹쇼는 개막 공연이 끝난 뒤 이어진다. 시는 개막식을 이번 라면페스타의 하이라이트로 구성해, 시민과 관광객이 미리 현장을 찾고 즐길 수 있도록 다양한 사전 프로그램과 부스를 운영할 계획이다.

원강수 원주시장은 "원주라면페스타 개막식에서 펼쳐지는 권성준 셰프의 쿠킹쇼는 라면의 대중성과 파인다이닝의 창의성이 만나는 특별한 순간을 제공할 것"이라며 "시민과 관광객 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>