지민희 양평군의원 대표발의 '양평군 반려문화 조성 지원 조례안' 가결

지난 5일 제310회 양평군의회 임시회 제2차 본회의에서 지민희 의원(국민의 힘)이 대표발의한 '양평군 반려문화 조성 지원 조례안(이하 조례)'이 가결됐다.

지민희 양평군의회 의원. 양평군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 가결된 조례는 반려인과 비반려인 간의 갈등을 완화하고 성숙하고 올바른 반려문화 조성에 기여하고자 제정되었으며 반려문화 조성을 위한 군수와 군민의 책무 및 등록대상동물에 대한 등록비 지원 사업을 규정했다.

또한 반려문화 조성을 위해 반려동물의 임시 보호와 입양 사업, 돌봄취약가구의 반려동물을 위한 의료비 사업, 반려동물 기초훈련 사업 및 문화조성을 위한 축제ㆍ대회 등의 지원 사업에 대한 내용 등이 담겼다.

지민희 의원은 "양평군에는 2024년 12월을 기준으로 1만5712 마리의 반려견이 등록되어 있다. 월령 2개월 이상의 강아지만이 등록의무대상이기 때문에 등록대상이 아닌 반려동물과 유실ㆍ유기 동물은 훨씬 많을 것으로 예상된다. 이외에도 반려동물과 함께 양평을 찾는 외부 관광객까지 고려하면 반려인과 비반려인 상호간의 문화 차이를 극복하고 서로가 서로를 존중하는 올바른 반려문화의 조성은 매우 중요하다"고 밝혔다.

또한 "반려문화의 조성은 문화체육관광부에서 매년 선정하는 '반려동물 친화 관광도시'의 가장 기본이기도 하다"면서 "반려동물과 함께하는 여행지로서 또 하나의 관광자원으로 자리매김할 수 있도록 반려 문화 조성에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>