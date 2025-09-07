우리아이 지능검사 챙겨야…신체능력도 스펙 "줄넘기학원 인기"

신한카드 빅데이터연구소, 양육트렌드 분석

이공계 선호현상 뚜렷…수학학원 비중 확대

최근 자녀들의 지능검사를 챙기는 부모가 늘고 있다는 조사 결과가 나왔다. 줄넘기 등 체육 학원이 인기고 이공계 선호 현상이 퍼지면서 수학 학원을 찾는 부모도 늘어난 것으로 분석됐다.

서울 양천구 건강플러스 교실에서 아이들이 줄넘기 수업을 듣고 있다. 양천구 AD 원본보기 아이콘

7일 신한카드에 따르면 자사 빅데이터연구소 조사 결과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 최근 2년간 13세 이하 자녀 발달검사 관련 키워드를 분석한 결과 '지능검사'(18.4%)가 가장 많았던 것으로 나타났다. 기질검사(16.4%), 언어검사(10%) 등이 뒤를 이었다.

7세 이하 아동 부모의 검색어 중에서는 '감기' '열' 같은 건강 관련 키워드를 빼면 '언어치료'가 가장 많았다. 코로나19 팬데믹 시기에 태어나 사회적 거리두기 등으로 사람과 만날 기회가 줄어 언어 발달이 지연된 아동이 늘었기 때문이다.

신한카드 가맹점 분석 결과 상반기 언어발달 치료센터 수는 2022년 상반기보다 26.2% 늘어났다. 이 기간 치료센터 이용 건수는 12.9%, 이용 금액은 23.6% 늘어났다. 같은 기간 출생아 수가 감소한 걸 고려하면 증가 폭이 컸던 것으로 해석된다.

기질검사 관심이 커지면서 아이의 성향에 맞게 선생님을 일대일 매칭하는 '돌봄' 플랫폼 이용도 늘었다. 째깍악어, 자란다 등 돌봄 매칭 플랫폼 이용 고객은 2년 전보다 58.6% 증가했다.

주 이용고객은 30대(48.3%)와 40대(44.5%)로 나타났다. 육아를 시작한 지 얼마 안 된 부모들 사이에서 돌봄 매칭 플랫폼이 새로운 선택지로 떠오르고 있다는 의미다.

체육 학원 이용도 증가했다. 줄넘기, 축구, 농구 학원의 가맹점 수는 2년 전보다 각각 32.7%, 32.8%, 14.4% 늘어났다. 이용 건수도 각각 42.5%, 40.0%, 26.2%가 증가했다.

이공계 선호 현상으로 수학 학원에 대한 관심도 높아졌다. 연구소가 최근 2년간 '학원' 관련 SNS 언급 비중을 분석한 결과 수학 학원 비중이 매년 커졌다. 2023년 상반기 20.3%, 지난해 22.9% 올해 27.3%로 확대됐다. 같은 기간 영어 학원 비중은 그대로였다.

수학 학원 가맹점 수와 이용 변화를 보면 2023년 대비 상반기 가맹점 수는 9.4%, 이용 금액은 17.3%, 이용 건수는 13.3% 증가했다.

연령대별 결제 현황을 보면 40대가 67.9%로 압도적으로 많았고 50대(23.9%) 뒤를 이었다. 50대와 60대 이상의 이용 금액 증가율은 각각 26%, 24.4%로 전체 평균 증가율(17.3%)보다 높았다. 조부모 세대가 손주 교육비 결제에 적극 참여한다는 방증이다.

연구소 관계자는 "최신 양육 트렌드 분석을 통해 저출산 시대 자녀를 키우는 부모의 고민과 달라진 교육 환경을 확인할 수 있었다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>