"150세까지 살 수 있을 것"…충격적인 대화 결국 '삭제'

중국 베이징에서 열린 열병식에서 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 사이에 오간 '불로장생 대화' 영상이 퍼졌다가 삭제됐다. 중국 관영매체의 압박으로 처음 이를 보도한 주요 외신은 영상을 내렸지만, 보도의 신뢰성은 굽히지 않으면서 국제적 파장이 이어지고 있다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터), 카심조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령이 3일 수요일 중국 베이징에서 열린 제2차 세계대전 종전 80주년 기념 군사 퍼레이드를 관람하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 한 주요 외신은 관련 대화가 나온 당일 행사를 생중계한 중국 관영방송 중국중앙TV(CCTV)로부터 사용 허가를 받아 해당 영상을 확보했고, 이를 4분짜리로 편집해 전 세계 1000여곳의 미디어 고객사에 배포했다.

이 영상에는 지난 3일 지난 3일 중국 베이징에서 열린 전승절 행사 도중 시 주석과 푸틴 대통령은 장기 이식과 불멸 등을 소재로 나눈 대화가 담겨있다.

당시 시 주석은 "예전엔 70세까지 사는 사람이 드물었는데, 지금은 70세도 어린아이"라고 말했고, 푸틴 대통령은 "인간의 장기는 지속적으로 이식될 수 있다. 당신은 오래 살수록 젊어지고, 불멸에 이를 수도 있다"고 했다. 이에 시 주석은 소리 내 웃으며 "금세기에 인간이 150세까지 살 수 있을 것으로 예상하는 이들도 있다"고 했다. 시 주석은 1953년 6월생이고 푸틴 대통령은 1952년 10월생이다.

핫 마이크에 잡힌 대화

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(앞줄 왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석(앞줄 가운데 세번째), 김정은(앞줄 오른쪽) 북한 국무위원장이 지난 3일(현지시간) 베이징 톈안먼 광장에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식을 참관하기 위해 톈안먼 망루로 걸어가고 있다.EPA 연합뉴스 원본보기 아이콘

두 정상의 이 같은 대화는 공식 마이크가 아닌 '핫 마이크(hot mic)'에 잡혔다. '핫 마이크'란 공식 석상에서 마이크가 켜져 있는 줄 모른 채 나눈 사담이 그대로 공개돼 곤욕을 치르는 상황을 의미한다.

오랜 기간 집권 중인 두 사람의 대화가 핫 마이크로 보도되면서 양 정상이 종신 집권을 염두에 둔 것 아니냐는 설왕설래까지 나왔다.

이후 CCTV는 지난 5일 이를 보도한 주요 외신에 "영상이 편집 처리되면서 발언이 명백히 와전됐다"며 해당 영상에 대한 삭제를 요구하고 사용 허가를 취소했다.

결국 이 외신은 해당 영상을 삭제하고 고객사에도 삭제 요청을 전했다. 다만 편집에 따른 왜곡 지적에 관해서는 "보도 내용의 정확성을 확신한다"며 "공개된 영상을 신중히 검토한 결과 정확하고 편향되지 않은 저널리즘 원칙이 훼손됐다고 믿을 만한 근거를 찾지 못했다"고 반박했다. 이 외신에 따르면, CCTV와 워싱턴 주재 중국 대사관은 이번 사안에 대한 입장 요청에 답변하지 않았다.

한편, 두 정상은 장기 집권 중이다. 시 주석은 2012년 말 집권 이래 13년째 권좌를 지키고 있고, 푸틴 대통령은 이오시프 스탈린 옛 소련 공산당 서기의 29년 집권 기간을 뛰어넘는 '30년 집권'이 확정된 상황이다.





