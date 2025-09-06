유튜브·페북 등 SNS 무더기 차단한 네팔…이용자 혼란 ↑

네팔이 유튜브, 페이스북 등 정부에 등록하지 않은 사회관계망서비스(SNS)를 무더기로 차단해 현지 이용자들의 혼란이 커지고 있다.

6일(현지시간) AP통신 등 주요 외신에 따르면 전날 네팔 통신정보기술부는 유튜브, 페이스북 등 26개 미등록 SNS의 접속을 차단하도록 통신업계에 지시했다.

프리트비 수바 구룽 네팔 통신정보기술부 장관은 SNS 운영사에 회사를 공식 등록하라고 반복적으로 통지했다고 전했다. 다만 틱톡, 바이버 등 이미 네팔 당국에 등록한 3개 SNS는 차단되지 않았다.

네팔은 2023년 네팔 내에 서비스되는 SNS에 대해 현지 지사를 세우고 당국에 등록하도록 요구하는 법규를 통과시켰다. 또 지난주 네팔 내각은 SNS 기업들이 네팔 당국에 등록하고 연락 창구를 마련하며, 이용자 불만 처리 등 담당자를 지정하도록 7일의 기간을 주기로 결정했다.

이런 조치에 네팔에서는 수백만명의 이용자들이 불만을 표출하고 있다. 네팔 야당 국민독립당의 수마나 슈레스타 의원은 "정부는 이번 조치가 대중에 어떤 영향을 미칠지 신경 쓰지 않는다"면서 당국이 언론 자유를 통제하려 하고 있다고 비판했다.

네팔은 2023년 틱톡을 차단했다가 틱톡 측이 네팔 정부 규정을 준수하기로 하자 지난해 8월 차단을 해제했다. 아울러 지난 7월 온라인 사기·자금 세탁과 관련해 텔레그램 메신저를 차단하기도 했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



