동해시, 동해몰 추석 특별 기획전…전 제품 최대 40% 할인

강원도 동해시는 지역 온라인 쇼핑몰인 동해몰에서 추석을 맞아 특별 할인 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 오는 10월 10일까지 40일간 진행되며, 추석 시즌과 연계한 다양한 상품을 기획하여 온라인 기획전 형태로 운영된다.

행사 기간 시·군몰 회원 고객을 대상으로 40% 할인 쿠폰이 발급된다. 쿠폰은 1만원 이상 구매 시 사용 가능하며, 최대 3만원 한도 내에서 동해몰 전 제품에 적용할 수 있다.

할인 쿠폰은 기획전 기간 중 매주 화요일 오전 10시 선착순 발급되며, 총 4회(9월 2일, 9월 9일, 9월 16일, 9월 23일) 진행된다. 단, 예산 소진시 조기 종료될 수 있으며 이후 차수 쿠폰은 발행되지 않는다.

임성빈 경제과장은 "이번 추석 기획전은 시민들이 합리적인 가격에 지역 특산품을 포함한 다양한 상품을 구입할 수 있도록 마련됐다"며 "지역 농가와 중소기업의 온라인 판로 확대에도 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

한편, 동해몰은 지역 생산품의 소비 촉진과 지역경제 활성화를 위해 다양한 온라인 판촉행사를 지속적으로 추진하고 있다.





