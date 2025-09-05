BNK금융그룹, ‘BNK 가슴뛰는 숏폼 공모전’ 시상식 개최

AI 활용 등 창의적 콘텐츠, “세상을 가슴 뛰게 하는 금융” 비전 실현



BNK금융그룹(회장 빈대인)은 5일, 부산은행 본점에서 'BNK 가슴 뛰는 숏폼 공모전' 시상식을 개최했다.

공모전은 BNK금융그룹이 전국의 2030세대를 포함한 다양한 세대와의 소통을 강화하고 그룹의 비전인 '세상을 가슴 뛰게 하는 금융'의 의미를 공유하고자 2024년 시작돼 올해 2회째이다.

접수된 작품들은 BNK금융과 함께 소상공인과 골목상권을 응원하는 메시지, 이웃과 함께 나아가는 공동체 정신이 담긴 영상이 주를 이뤘다.

특히 최신 AI 기술을 활용한 작품이 전체 작품의 절반을 차지하며, 기술과 창의성이 결합된 새로운 형태의 콘텐츠 제작 트랜드를 엿볼 수 있었다.

이날 대상 1편, 우수상 2편, 장려상 10편 등 총 13편에 대한 시상과 함께 수상자에게는 상장과 각 500만원, 100만원, 30만원의 상금이 주어졌다.

대상에는 BNK의 상생활동이 세상의 빛이 된다는 내용의 감성적 애니메이션 '내일을 빛나게 하는 빛' 이 최종 선정됐다. 공모전에서 입상한 작품은 BNK그룹 홍보영상으로 사용되며, 금융그룹 유튜브에 업로드 예정이다.

시상식에 참석한 BNK금융지주 강종훈 그룹경영전략부문장은 "BNK는 이번 공모전을 계기로, 앞으로도 미래 세대와의 창의적인 소통을 꾸준히 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





