푸틴, '북극항로 개발' 판 키워 추진…北 물류망 연결

동방경제포럼 전체회의 발언

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 5일(현지시간) '북극 항로' 개발 계획을 '북극횡단 운송 회랑'으로 격상해 추진하겠다고 밝혔다. 이 과정에서 북한을 시베리아·극동 물류망에 끌어들이겠다는 야심도 드러냈다.

리아노보스티 통신에 따르면, 푸틴 대통령은 이날 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼 전체회의에서 "우리는 북극횡단 운송 회랑을 개발할 것"이라며 이같이 밝혔다. 단순 해상 항로를 넘어 시베리아·극동과 연계한 대규모 복합 물류 네트워크를 구상한다는 얘기다.

접근법이 바뀌자 용어도 달라졌다. 푸틴 대통령은 기존에는 북극해 항로(Northern Sea Route)라는 용어를 사용했지만, 이번에는 북극횡단 운송 회랑(Transarctic Transport Corridor)이라고 표현했다.

그는 다수의 국가와 기업들이 해당 회랑에 관심을 보이고 있으며, 이는 국내 경제와 극동·시베리아·북극 지역 협력, 신규 사업 기회를 확대하는 계기가 될 것이라고 강조했다. 또 시베리아강의 운송 잠재력을 활용하기 위해 회랑이 24시간 운영되도록 할 방침이다.

특히 푸틴 대통령은 물류망을 북한까지 확장할 계획이라고도 밝혔다. 그는 내년에 두만강을 잇는 교량이 개통될 예정이며 북한과 연결되는 추가 교량 건설도 추진 중이라고 전했다.

이날 푸틴 대통령은 희토류 자원 개발 계획을 수립하고 11월까지 보고할 것을 정부에 지시했다. 아시아·태평양 및 글로벌 사우스 국가들과의 교류 확대 의지도 밝혔다. 아울러 극동과 북극 사업에 참여하고자 하는 국가는 누구든 환영할 것이라며 이 지역에 대해 2027년부터 세금 감면 등 기업 친화적인 특별 정책을 도입해야 한다고 제안했다.

한편, 러시아는 같은 날 우크라이나 전쟁에 파병된 북한군이 우크라이나 영토가 아닌 러시아 영토에만 배치되고 있다고 밝혔다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 동방경제포럼에 참석해 "그들(북한군)은 그곳(우크라이나)에 배치되지 않았다. 북한 군대는 러시아 연방 영토에 배치되어 있다"고 말했다.





