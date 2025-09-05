LG에너지솔루션 "조지아 공장 직원 구금… 상황 파악 중"

美 이민당국 단속에 한국인 30여명 포함

업계 "B1·ESTA로 출장 보낸 관행 문제"

LG에너지솔루션은 미국 조지아주 서배나 현대차그룹과의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 불법체류자 단속 과정에 자사 및 협력사 직원 일부가 포함된 것과 관련해 "현재 구체적인 상황을 파악 중"이라고 5일 밝혔다.

회사 관계자는 "임직원과 협력사 인원들의 안전과 신속한 구금 해제를 위해 한국 정부 및 관계 당국과도 적극 협조하고 있으며, 통역과 변호사 지원 등 필요한 모든 조치를 취하고 있다"고 설명했다.

앞서 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI)은 지난 4일(현지시간) 공사 현장에서 대규모 불법체류자 단속을 벌여 약 450명을 체포한 것으로 알려졌다. 현지 관계자에 따르면 ICE는 한국인 30명 이상을 체포했으며, 본사 직원과 협력업체 인력, 현장 일용직 노동자 등이 함께 구금된 것으로 전해졌다.

이번에 체포된 한국인 직원 상당수는 LG에너지솔루션 소속인 것으로 알려졌다. 현재 이들은 휴대전화도 압수돼 회사 측과 연락이 닿지 않고 있다고 한다.

업계에서는 "그동안 기업들이 정식 취업비자가 아닌 상용 비자(B1)나 무비자 전자여행허가(ESTA)로 출장자를 보내는 관행이 누적돼온 결과"라는 반응이 나온다. 이들 비자는 사업 관련 회의나 계약 협상 참석은 허용되지만, 현장에서의 취업활동은 금지돼 있다.

일각에선 최근 이민국이 단속 기준을 강화하면서 단순한 현장 취업활동뿐 아니라 컨설팅이나 관리·감독 같은 간접적 취업활동도 불법으로 판단될 수 있다는 우려도 나온다.





