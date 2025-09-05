관악구, 서울 재난의료 경진대회서 2개 부문 우수상

재난현장대응·도상훈련서 모범 성과

서울 관악구(구청장 박준희)가 지난달 28일 열린 ‘2025년 서울특별시 재난의료 교육·훈련 경진대회’에서 ‘재난현장대응’과 ‘도상훈련’ 부문 우수상을 동시에 수상했다고 5일 밝혔다.

관악구 신속대응반 도상훈련 진행 모습. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 서울시 주최, 서울응급의료지원센터 주관으로 25개 자치구 보건소 신속대응반 200여 명이 참여했다.

경진대회는 종합평가, 도상훈련, 재난현장대응 등 다양한 부문으로 나뉘어 진행됐다. 관악구는 최근 관내 아파트 화재 사례를 토대로 신속한 의료지원과 환자 분류·이송 등 재난 대응 체계의 우수성을 인정받았다. 해당 사례는 서울시 25개 자치구 중 모범 사례로 공식 소개됐다.

도상훈련 부문에서도 관악구 보건소는 분류반, 처치반, 이송반이 임무를 정확하게 수행하며 현장 응급의료소 운영 등 탁월한 대응을 선보였다. 가상 시나리오를 바탕으로 한 도상훈련에서 환자 분류, 처치, 이송, 정보 관리 등 전 과정에서 높은 평가를 받았다.

박준희 관악구청장은 “우리 구의 뛰어난 재난대응체계를 인정받게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 재난 대응 역량 강화와 지역사회와의 협력을 지속해 재난의료 분야를 선도하는 안전한 관악을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



