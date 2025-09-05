본문 바로가기
[특징주]퓨쳐켐 전립선암 치료제 'FC705' 국내 임상 3상 승인 '강세'

유현석기자

입력2025.09.05 09:14

퓨쳐켐 이 강세다. 전립선암 치료제 'FC705'의 국내 임상 3상 시험계획(IND)을 식품의약품안전처로부터 승인받았다는 소식이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

퓨쳐켐은 5일 오전 9시14분 기준 전거래일 대비 350원(1.54%) 오른 2만3100원에 거래됐다.


퓨처켐의 이번 임상 3상은 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC) 환자를 대상으로 진행된다.

표준치료(BSC) 및 최적 지지요법(SoC) 단독 치료군과 FC705와 병용 투여하는 치료군을 비교하는 무작위배정 임상시험으로 서울성모병원 등 수도권 8개 의료기관에서 총 114명의 환자를 모집할 계획이다.


앞서 진행된 임상 2상 결과에서 FC705는 동일 기전의 방사성의약품 대비 PSA 50% 이상 감소 비율과 영상학적 객관적 반응율(ORR)이 가장 높게 나타난 바 있다. 또 미국에서 진행 중인 임상 2a상에서는 대상자 20명의 등록을 완료한 상태며 현재까지 한국 및 미국에서 진행한 임상환자와 치료 목적으로 투여된 총 환자는 136명이다




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
