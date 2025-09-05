[클릭 e종목]"현대글로비스, 원가 개선 지속 전망…목표가↑"

목표주가 기존 대비 24% 상향 조정

NH투자증권은 5일 현대글로비스에 대해 원가 개선이 지속될 것으로 보고 목표주가를 기존 18만2000원에서 22만5000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

정연승 NH투자증권 연구원은 "핵심 투자 포인트는 고원가의 용선 선박 축소로 해운사업부 원가 개선, 배당소득 분리과세 대상 종목 포함 가능, 로봇시장 확대에 따른 보스턴다이나믹스 지분 가치 부각 등 3가지"라며 "투자포인트를 고려해 할인율을 제거했으며 목표주가를 기존 대비 24% 상향 조정했다"고 설명했다.

올해 상반기 글로벌 자동차 운반선은 38척 인도됐고 연중으로 선박 공급 증가율은 13%에 달할 것으로 전망된다. 정 연구원은 "글로벌 완성차 물동량은 전년 대비 1% 증가에 그치나 아시아발 물동량 증가가 선적 비효율을 증가시켜 선대 증가에도 수급이 양호하다"면서 "현대글로비스, 왈레니우스, 호그 오토라이너 등 주요 완성차 해상운송 선사들은 물량 확대 과정에서 자사 보유 선박보다 원가가 높은 고용선료의 선박을 투입한 바 있다. 신조선이 순차적으로 인도되면서 해당 고원가 선박이 반납될 예정이며 이에 하반기 선대 원가가 소폭 낮아질 것"이라고 내다봤다. 이어 "현대글로비스는 계열사를 포함해 주요 자동차 기업과 다년 계약을 통해 운임을 고정해 운임이 안정적인 가운데 비용 구조 개선으로 하반기 이익 증가가 계속될 것"이라고 덧붙였다.

올해 3분기 실적은 전분기와 유사한 수준을 기록할 것으로 전망된다. 현대글로비스는 2분기에 매출액 전년 동기 대비 6.4% 증가한 7조5160억원, 영업이익은 22.7% 늘어난 5389억원을 기록했다. 정 연구원은 "3분기 컨테이너 운임 하락과 조업일수 소폭 감소 영향이 있으나 우호적인 환율과 해운사업부 수익성 개선으로 2분기와 유사한 수준의 실적을 기록할 것"이라고 말했다.





