광주시, 직리천 보행자 데크도로 준공…쾌적한 보행환경 조성

이종구기자

입력2025.09.05 02:30

경기 광주시는 보도가 끊겨 보행 불편이 이어지던 직리천 구간에 '보행자 데크도로 설치사업'을 완료했다고 4일 밝혔다.

방세환 광주시장이 4일 광주시는 도가 끊겨 보행 불편이 이어지던 직리천 구간에 '보행자 데크도로 설치사업'을 점검하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 4일 광주시는 도가 끊겨 보행 불편이 이어지던 직리천 구간에 '보행자 데크도로 설치사업'을 점검하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 사업은 차량 통행이 잦은 직리천 인근 도로에 연장 460m, 폭 1.8m 규모의 인도교를 설치한 것으로, 보행자의 안전을 위해 난간 등 안전시설도 함께 마련했다.


데크도로 설치로 인근 주민들의 보행 안전이 강화되고 편리한 보행 환경이 조성될 것으로 기대된다. 또한 주변 산책로와의 연계성이 높아져 시민들의 여가·휴식 공간으로 활용도도 확대될 전망이다.

방세환 시장은 "직리천 데크도로는 불편을 겪던 시민들에게 안전하고 쾌적한 통행로를 제공하게 됐다"며 "앞으로도 보행 약자를 포함한 모든 시민이 안심하고 이동할 수 있는 보행 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
