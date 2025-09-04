안성시, 전국 사회연대경제 지방정부협의회 제7대 회장도시 출범

김보라 시장 "활발한 정책 발굴과 교류사업 추진"

경기도 안성시는 4일 국회 의원회관 대회의실에서 제7대 전국 사회연대경제 지방정부협의회가 제7대 협의회 출범식을 개최했다고 밝혔다.

제7대 사회연대경제 지방정부협의회 회장을 맡은 김보라 안성시장이 국회 의원회관에서 열린 출범식에서 인사말을 하고 있다. 안성시 제공

2013년 설립된 협의회는 사회적경제 정책 개발, 사회적경제 분야 청소년 교류 사업, 국제 사회적경제 협의체(GSEF) 등 국제기관과의 교류 등 사회적가치 실현을 위해 활동 중인 행정협의체이다. 현재 43개 지방자치단체가 소속돼 있다.

앞서 안성시는 지난해 11월 협의회 총회에서 회장 도시로 선출됐다. 이날 출범식에서 김보라 안성시장은 "전국의 지방정부가 협력하고 연대해서 더 큰 시너지가 날 수 있도록 정책 발굴과 교류사업 등을 추진하겠다"고 말했다.

이날 출범식에는 김경수 지방시대위원장을 비롯해 황명선·김영배·염태영·박홍배·박정현·최혁진 국회의원과 호르헤 발레리오 주한 코스타리카 대사, 회원 지자체 단체장 등이 참석했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



