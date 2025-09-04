본문 바로가기
부산항만공사, 하반기 신입사원 8명 채용

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.04 16:18

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 올해 하반기 정규직 신입사원 8명을 채용한다고 4일 전했다.


모집 인원은 ▲사무직 일반 2명, 고졸 1명, 안전 1명 ▲기술직 토목 3명, 전기 1명 등 총 8명이다. 입사지원서는 오는 9월 10일부터 24일까지 접수한다.

채용은 블라인드 방식으로 진행되며 학력·성별·전공에 제한이 없다. 다만 지원 직군별로 한국사능력검정시험 합격, 공인 영어성적, 직무 관련 자격증 등 응시 요건을 갖춰야 한다.


이번 채용은 부산항만공사뿐 아니라 여수 광양·울산·인천항만공사가 함께 실시하는 합동 채용으로 진행된다. 따라서 2개 이상 항만공사에 중복 지원할 경우 불합격 처리되므로 유의해야 한다.


지원 자격과 전형 절차 등 세부 내용은 부산항만공사 홈페이지와 합동 채용 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 부산항만공사 경영지원실에서 받는다.

부산항만공사.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
