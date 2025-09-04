동의과학대, 부일전자디자인고 학생 대상 ‘신기술 체험 캠프’ 개최

동의과학대학교(총장 김영도) 일학습병행 공동훈련센터는 지난달 25일 울산과학대 고교단계 일학습병행 공동훈련센터 지원단과 함께 부일전자디자인고 도제학교 학생들을 대상으로 '2025년 고교단계 일학습병행 신기술 체험 캠프'를 열었다.

동의과학대가 부일전자디자인고 학생 대상 ‘신기술 체험 캠프’를 개최했다. 동의과학대 제공 AD 원본보기 아이콘

이 캠프는 일학습병행 참여 학생들의 직무 이해도를 높이고 현장 중심의 실무 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

프로그램은 반도체·전자 분야 최신 기술 특강, 자율주행 로봇 제작 체험 등으로 구성돼 4차 산업혁명 관련 직무 동향을 배우고 직접 실습할 기회를 제공했다.

행사에는 부일전자디자인고 전자과 도제반 3학년 학생 10명과 담당 교사, 도제 전담관 등이 참여했다.

특히 학생들이 고교 과정에 이어 전문대학으로의 진학과 연계 학습을 이어갈 수 있도록 '경력개발 로드맵'을 제시해 실질적인 진로 설계에 도움을 줬다.

김창동 동의과학대 일학습병행 공동훈련센터장은 "지역 도제학교 학생들이 이번 신기술 체험을 통해 경력개발 준비와 훈련 동기부여를 얻길 바란다"며 "앞으로도 고교단계 일학습병행 활성화를 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>