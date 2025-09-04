본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산도시공사, 건설현장 ‘청렴 수기 경진대회’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.04 13:54

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난달 29일 부산 에코델타시티 3단계 2공구 현장에서 근로자를 대상으로 '청렴 수기 경진대회'를 열었다.


이 대회는 건설 현장의 청렴 의식을 높이고 부정부패를 근절하기 위해 마련됐다.

참가자들은 업무나 일상에서 겪은 청렴 사례를 수기로 작성해 제출하는 방식으로 진행돼, 3주간 총 12건이 접수됐다.

내부 심사를 거쳐 ▲안전장비 납품업체의 금품 제안 거절 사례(최우수상) ▲건설현장 초과근무 시 식사 가액 범위 확인과 비용 분담 사례 ▲레미콘 공장 품질점검 중 직원의 식사 제안 거절 사례(이상 우수상)가 선정됐다.

부산도시공사가 건설현장 ‘청렴 수기 경진대회’ 수상자들과 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공

부산도시공사가 건설현장 ‘청렴 수기 경진대회’ 수상자들과 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

수상자들은 현장에서 사례를 발표하며 경험을 공유했다. 한 수상자는 "작년 청렴 퀴즈대회로 관련 법을 배우고, 올해는 직접 경험을 돌아보며 청렴의 의미를 새길 수 있었다"고 말했다.


신창호 사장은 "이번 대회를 통해 근로자들이 스스로 청렴을 되돌아보는 계기가 됐을 것"이라며 "앞으로도 현장 주도의 청렴 문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업에 관심없다" [초동시각] "삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

학교 앞 30m 금연인데…현수막 옆에서 대놓고 흡연

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결…95.4% 찬성 '역대 최고'

새로운 이슈 보기