[이미지 다이어리] 가을이 살랑살랑

길가에 수크령이 만개했다. 오랫동안 잡초였던 것이 꽃으로 대우받고 밭으로 가꾸어지게 된 것은 사람들이 그 위의 햇빛과 바람을 알아보게되면서 부터다. 드디어 가을이다. (서울 마곡동)







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>