전주시, 18~19일 '미래도시포럼' 연다

'글로벌도시, 미래를 연결하다' 주제

전북 전주시는 오는 18~19일 전주라한호텔에서 '2025 전주미래도시포럼'을 연다고 4일 밝혔다.

이번 포럼은 '글로벌도시, 미래를 연결하다'라는 주제로 지속가능한 도시의 전략과 사례를 공유하고, 글로벌도시가 나아갈 미래를 함께 모색하고 다양한 도시 문제에 대해 해결방안을 논의하기 위해 마련됐다.

세계지방정부연합과 공동으로 개최하는 이번 포럼의 세션은 ▲문화도시 ▲도시브랜딩 ▲AI혁신 ▲청년미래랩(인구위기) ▲시민미래랩(친환경교통) 등 총 5가지다.

포럼 첫날인 오는 18일에는 개막행사와 더불어 마리오 산타나 퀸테로 유네스코 세계유산국제해석설명센터 연구원과 최재천 생명다양성재단 이사장이 각각 지속가능한 도시 발전과 글로벌 연대를 주제로 한 기조연설을 통해 포럼의 포문을 연다.

이어진 '문화도시, 글로벌 르네상스' 세션에서는 김현환 한국외국어대학교 교수를 좌장으로 피에르 모르코스 프랑스 문화원 문화참사관과 오영재 서울과학기술대학교 교수, 김지교 문화유산기술연구소 대표, 김영준 나전아티스트 등이 패널로 참여해 글로벌 르네상스 시대를 맞이하는 문화도시와 예술가들의 역할에 대해 함께 논의할 예정이다.

첫날 마지막 세션인 '도시브랜딩과 디자인, 도시의 재탄생'에서는 도시브랜딩의 대가인 장동련 연세대학교 국제대학 교수를 좌장으로 유현준 건축가와 도시브랜딩의 성공 사례로 꼽히는 포르투시의 이자벨 모레이바 다실바 홍보부서 총괄책임자 등이 참여해 도시의 브랜딩과 디자인을 통해 글로벌 경쟁력을 구축하고 도시의 지속성을 유지하는 전략에 대해 함께 고민하게 된다.

특히 포럼 둘째 날인 19일에는 최근 국내는 물론 세계적으로 가장 뜨거운 키워드인 'AI'를 주제로 논의가 이어질 예정이어서 주목을 받고 있다.

스티브 박 카이스트 신소재공학과 교수가 좌장을 맡은 이 세션에서는 피지컬 AI 국책사업 연구총괄을 맡고 있는 장영재 카이스트 산업 및 시스템공학과 교수와 이지은 심시스글로벌 AI/Data 개발사업본부 본부장, 네덜란드 스마트팜 기업인 프리바 동남아지부 마뉴엘 마다니 지부장이 연사로 나선다.

또 전북대학교 기계설계공학부 박찬희 교수가 패널로 참여해 도시가 AI 시대에 대응하기 위한 전략적 방향성을 함께 논의한다.

이후 '청년미래랩' 세션에서는 민경중 한국외국어대학교 교수를 좌장으로 버나디아 찬드라데위 UCLG ASPAC(세계지방정부연합 아시아·태평양지부) 사무총장, 우탄키 싱가포르 테마섹 폴리테크닉 부총장, 전소현 로컬경험디자이너, 전북대학교 유학생인 율다셰프 아크말전, 이현재 예스퓨처 대표가 연사로 나선다.

이어 최서연 전주시의원이 패널로 참여해 인구위기시대 청년과 도시가 공존하기 위한 구체적 사례와 실행 아이디어를 나눈다.

시는 이번 포럼의 청년미래랩 사전 등록시 '청년과 도시의 공존방안'을 접수해 청년들의 입장에서 그들이 무엇을 원하고 어떻게 하면 삶이 나아질 수 있는지 들여다볼 예정으로, 우수 아이디어를 선정해 시상할 계획이다.

이와 함께 올해 포럼은 '시민미래랩'이 신설된 것이 특징이다. 이 세션에서는 박용남 지속가능도시연구센터 소장과 백미영 전주시 버스정책과장이 각각 선진 친환경 교통정책 사례와 전주시가 추진 중인 수소에너지 기반의 BRT(Bus Rapid Transit) 시스템 등 친환경 교통인프라 구축 계획을 소개할 예정이다.

특히 시민미래랩에서는 시민 100명이 참여해 전 세계 도시가 직면한 기후 위기 대응과 도시 지속가능성 확보를 위한 교통 전환 과제를 시민의 입장에서 진단하고, 그룹별 논의를 통해 미래 교통정책에 대한 시민아이디어를 도출하는 등 시민 주도의 교통 전환 방향을 함께 모색하게 된다. 시는 이 자리에서 선정된 우수한 아이디어를 시정에 반영 및 접목해 나갈 계획이다.

김수미 시 국제협력담당관은 "올해로 제3회를 맞는 전주미래도시포럼은 세계 도시간 연대와 협력을 통한 지속가능한 미래 설계의 출발점이며, 도시의 다양성과 지속가능성을 실현하는 글로벌 도시정책 플랫폼으로 발전시킬 것이다"며 "전주의 미래를 바꿀 이번 포럼에 많은 시민들의 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.

한편 '전주미래도시포럼 2025'에 참여를 원하는 시민들은 공식 누리집를 통해 신청하면 된다.





