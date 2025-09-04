2027년부터 모든 원전에 상시검사…SMR 설계 인가 준비도 본격화

원안위, 2026년 예산안 편성…157억 증액



2027년부터는 모든 원전을 대상으로 가동중에도 실시하는 상시검사가 확대 적용된다. 원전 주변 지역 주민을 위한 오프라인 정보센터도 들어선다. 내년에는 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 설계인가를 위한 준비도 본격화한다.

원자력안전위원회는 이같은 내용이 담긴 2026년도 예산안을 편성했다고 4일 밝혔다. 원안위 예산안은 2025년 대비 157억원이 증가한 2926억원이다.

원안위는 가동 원전 및 건설 원전의 안전성을 확인하기 위해 630억원을 편성했다. 특히 그동안 원전 정비 기간에만 실시하던 검사를 가동중에도 실시하는 상시 검사를 모든 원전에 확대 적용할 수 있도록 준비하기 위한 예산 10억원을 신규로 반영했다. 현재 상시 검사는 새울 2호기에 우선 적용 중이며 2027년부터 모든 원전에 적용할 계획이다.

대규모 방사능 재난 발생 시 더욱 신속하게 현장을 지휘하고 주민을 보호할 수 있도록 현장 방사능 방재 기반 구축 추진에 내년도 19억 원을 편성했다.

2022년 5월 울주 광역지휘센터(경북 울진군) 준공, 2025년 3월 한울 광역지휘센터 준공에 이어 2026년에는 한빛권 광역지휘센터(한빛 원전 31㎞ 지점) 건설이 완료된다.

광역지휘센터가 구축되면 기존 현장지휘센터 주변까지 사고가 확대돼 오염될 가능성이 있는 경우, 주변 주민 소개를 우선적으로 결정하고 이행한 뒤 광역지휘센터로 이동해 중단 없이 사고 현장을 지휘할 수 있다. 광역 방사능 방재 지휘 체계가 완성되면 후쿠시마 원전 사고와 같은 대규모 원전 사고에 대응할 수 있는 현장 대응 체계가 구축된다.

원자력시설 주변 지역주민에게 원자력·방사선 안전 정보를 더욱 투명하게 제공하기 위한 원자력안전 정보공유센터 구축·운영에 20억 원을 신규 편성했다. 원안위는 2024년부터 온라인 정보공개센터를 통해 안전 정보를 제공하고 있으며 2026년에는 오프라인 정보공유센터를 설치할 예정이다.

원안위는 안전 규제 기술 역량 및 현안 대응 규제기술 확보 등 연구개발(R&D) 사업에 2025년 대비 174억 원이 늘어난 1191억 원을 지원한다.

특히 원안위는 정부가 추진 중인 i-SMR이 안전하게 개발될 수 있도록 130억 원을 투입해 표준설계인가 심사 과정에서 발생하는 기술 현안을 해결하고 규제 검증 기술을 적기에 확보한다는 계획이다.

후쿠시마 오염수 방류 등에 따른 국내 환경 영향을 지속적이고 안정적으로 모니터링할 수 있도록 방사능 분석 기반도 확충할 계획이다.

원안위는 방사능 의심 물질의 국내 유입 감시를 위해 공항·항만에 감시기를 설치·운영하기 위해 34억 4900만 원을 편성했다. 이를 통해 감시율이 2025년 94.46%(공항 77.30%, 항만 94.51%)에서 2026년 94.49%(공항 87.67%, 항만 94.51%)로 증가할 것으로 예상된다.

특송물품 중 전자상거래 해외 직구 비중이 94%에 달하는 상황에서 해외 직구 물품에 대한 감시율은 약 72%에 불과했으나, 2026년에 우선 감시기 5대를 확충해 감시율을 80% 수준으로 높일 계획이다.





