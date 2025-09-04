본문 바로가기
목원대, 대전역 노숙인 급식봉사 '4년째' 지속

대전=정일웅기자

입력2025.09.04 10:40

목원대가 대전역 노숙인을 대상으로 4년째 급식봉사를 이어가고 있다.


4일 목원대는 전날 대전역 광장에서 노숙인과 취약계층 대상의 급식봉사 활동을 벌였다고 밝혔다. 급식봉사는 2022년 2학기 처음 시작돼 현재까지 총 6차례 진행됐다.

이희학 목원대 총장(왼쪽 두 번째)이 3일 대전역 광장에서 노숙인에게 식사를 건네고 있다. 목원대 제공

이희학 목원대 총장(왼쪽 두 번째)이 3일 대전역 광장에서 노숙인에게 식사를 건네고 있다. 목원대 제공

급식봉사에서 이희학 총장과 학생, 보직자, 교직원 등 30명은 사회선교센터 '벹엘의집'과 함께 노숙인 130여명에게 식사와 간식을 제공했다.


급식봉사에 참여한 대학 구성원들은 배식부터 대기 동선 안내, 식기 운반 보조, 분리배출 및 정리 등 역할을 도맡았다.


급식을 배식받은 한 노숙인은 "무더위가 계속되면서 힘든 나날을 보내던 차에 시원한 음료와 밥 한끼를 대접 받아 고마운 마음"이라고 인사를 전했다.

이 총장은 "교육은 교실을 넘어 삶으로 이어질 때 비로소 완성된다"며 "캠퍼스에서 배운 지식이 거리에서 사랑으로 이어지고, 한 사람의 오늘을 지켜 주는 힘이 될 수 있도록 목원대 구성원이 솔선수범하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
