목원대, 대전역 노숙인 급식봉사 '4년째' 지속

목원대가 대전역 노숙인을 대상으로 4년째 급식봉사를 이어가고 있다.

4일 목원대는 전날 대전역 광장에서 노숙인과 취약계층 대상의 급식봉사 활동을 벌였다고 밝혔다. 급식봉사는 2022년 2학기 처음 시작돼 현재까지 총 6차례 진행됐다.

이희학 목원대 총장(왼쪽 두 번째)이 3일 대전역 광장에서 노숙인에게 식사를 건네고 있다. 목원대 제공

급식봉사에서 이희학 총장과 학생, 보직자, 교직원 등 30명은 사회선교센터 '벹엘의집'과 함께 노숙인 130여명에게 식사와 간식을 제공했다.

급식봉사에 참여한 대학 구성원들은 배식부터 대기 동선 안내, 식기 운반 보조, 분리배출 및 정리 등 역할을 도맡았다.

급식을 배식받은 한 노숙인은 "무더위가 계속되면서 힘든 나날을 보내던 차에 시원한 음료와 밥 한끼를 대접 받아 고마운 마음"이라고 인사를 전했다.

이 총장은 "교육은 교실을 넘어 삶으로 이어질 때 비로소 완성된다"며 "캠퍼스에서 배운 지식이 거리에서 사랑으로 이어지고, 한 사람의 오늘을 지켜 주는 힘이 될 수 있도록 목원대 구성원이 솔선수범하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



