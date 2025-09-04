울산 울주군, 체납차량 번호판 야간 영치… 83대 적발·2900만원 징수

울산 울주군이 지난달 25일부터 이달 2일까지 세무부서 합동으로 체납차량 번호판 야간 영치활동을 벌여 총 83대를 적발했다고 4일 전했다.

이번 단속은 직장인들이 퇴근 후 자택에 머무는 야간 시간대를 겨냥해 진행됐다. 현장단속반 2개조 8명과 지원반 5명 등 13명을 투입해 아파트와 주택가 등 차량 밀집지역을 중심으로 영치활동을 펼쳤다.

영치 대상은 울주군 등록 차량 60대와 타지역 체납차량 23대다. 군은 체납액 5600만원 가운데 2900만원을 징수했다.

울주군 관계자는 "분기별 영치활동을 지속하고, 생계형 체납자는 분납을 유도하는 등 효율적 징수에 나서겠다"며 "불법명의자동차 단속도 병행해 범죄 악용과 교통안전 위협을 막겠다"고 말했다.

울주군이 체납차량 83대 번호판을 야간영치하고 있다. 울주군 제공





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



