울산 울주군, 체납차량 번호판 야간 영치… 83대 적발·2900만원 징수

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.04 11:15

울산 울주군이 지난달 25일부터 이달 2일까지 세무부서 합동으로 체납차량 번호판 야간 영치활동을 벌여 총 83대를 적발했다고 4일 전했다.


이번 단속은 직장인들이 퇴근 후 자택에 머무는 야간 시간대를 겨냥해 진행됐다. 현장단속반 2개조 8명과 지원반 5명 등 13명을 투입해 아파트와 주택가 등 차량 밀집지역을 중심으로 영치활동을 펼쳤다.

영치 대상은 울주군 등록 차량 60대와 타지역 체납차량 23대다. 군은 체납액 5600만원 가운데 2900만원을 징수했다.


울주군 관계자는 "분기별 영치활동을 지속하고, 생계형 체납자는 분납을 유도하는 등 효율적 징수에 나서겠다"며 "불법명의자동차 단속도 병행해 범죄 악용과 교통안전 위협을 막겠다"고 말했다.

울주군이 체납차량 83대 번호판을 야간영치하고 있다. 울주군 제공

울주군이 체납차량 83대 번호판을 야간영치하고 있다. 울주군 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
