SK AX, 신한은행 전 직원 AI 전환 지원…"조직 일하는 방식 재편"

생성형 AI 플랫폼 구축사업 착수

"AI 중심 업무방식…금융 AX 출발점"

SK AX는 신한은행 전 직원이 손쉽게 인공지능(AI)을 활용할 수 있는 생성형 AI 플랫폼 구축 사업에 착수했다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 단순히 일부 업무 자동화에 그치지 않고, 금융 조직 전체 일하는 방식을 AI 중심으로 재편한다는 점에서 의미가 있다. 예를 들어 보고서 작성, 고객 데이터 분석, 내부 의사결정 지원 등 다양한 업무에서 생성형 AI가 실질적인 도구로 자리 잡도록 지원한다.

먼저 SK텔레콤과 공동 개발한 기업용 AI 플랫폼 '에이닷엑스(A.X) 플랫폼'을 도입한다. 에이닷엑스 플랫폼은 다양한 사전 구축 AI 모델을 업무 목적에 맞게 빠르게 최적화할 수 있는 파인튜닝 기능과 코딩 지식 없이 AI 기능을 블록처럼 조립해 직접 서비스로 완성할 수 있는 '노코드 빌더'를 함께 제공한다.

이를 통해 신한은행 직원 누구나 본인 업무에 맞는 AI를 쉽게 만들고, 직접 활용할 수 있는 실행 환경을 갖추게 될 것으로 기대된다.

에이닷엑스 플랫폼을 기반으로 AI 생성부터 실행, 관리까지 모든 과정을 하나로 통합한 'AI 올인원 포탈'을 구축하고, AI 품질 개선도 자동으로 이뤄지게 했다.

또한 그래픽처리장치(GPU) 가상화 기술을 적용해 여러 명의 사용자와 서비스가 동시에 안정적으로 활용할 수 있도록 구성하고, 다양한 AI 서비스가 원활하게 운영되는 환경을 마련했다.

보안 체계 역시 금융권 기준에 맞춰 ▲단계별 보안 파이프라인 ▲민감정보 마스킹 처리 ▲사용자 권한별 접근 제어 ▲감사 로그 관리 등 고도화된 보안 기능을 플랫폼 전반에 적용해 민감한 금융 데이터를 안전하게 보호한다.

김남식 SK AX 금융사업본부장은 "이번 사업은 금융 조직 전체에서 일하는 방식을 AI 중심으로 재설계하는 금융 AX 출발점"이라며 "앞으로 금융권 특성에 맞는 AI 기술을 제공해 실제 업무 현장에서 효과를 낼 수 있도록 하겠다."고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



