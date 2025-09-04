본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

수원시, 10일 발달장애인 문화예술페스티벌 개최

이영규기자

입력2025.09.04 08:39

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원시가 오는 10일 경기아트센터 대극장에서 제3회 발달장애인 문화예술페스티벌 '새빛으로 어울림'을 개최한다.


이번 행사는 발달장애인과 비장애인이 문화예술 공연을 함께 즐기며 소통하고 교류하는 화합의 축제다.

행사는 '신나는 북소리 난타'와 '우쿠누리 앙상블' 공연으로 시작해 국제자매도시 8곳에서 보내온 응원 영상 상영, 발달장애인·수원시티발레단 합동 공연으로 이어진다. 또 굿윌희망합창단, 샌드아트, 패션쇼, 태권도, 합창 등 발달장애인들이 준비한 무대가 다채롭게 펼쳐진다.


수원시의 '새빛으로 어울림' 포스터

수원시의 '새빛으로 어울림' 포스터

AD
원본보기 아이콘

특히 올해 행사는 국제자매도시와 연계, 예술 장르 확대로 발달장애인의 재능을 조명하고, 문화예술 활동 기회를 넓혔다.


수원시는 인공지능(AI) 전시, 스포츠 체험, 가죽공예, 미술, 키링 만들기, 커피 시음 등 21개 부스를 개설 운영한다.

수원시 관계자는 "발달장애인이 마음껏 꿈을 펼치고 함께 어울릴 수 있도록, 공연과 체험 부스를 준비했다"며 "발달장애인 문화예술페스티벌이 소통과 교류의 장으로 자리 잡을 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"옛날 반도체 산업 닮아…미국은 투자가 1000억, 우리와 10배 차이"[中 휴머노이드 생태계 대해부]⑧ "옛날 반도체 산업 닮아…미국은 투자가 1000억, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"23도" vs "20도"…북러 정상 얘기하는데 수행원들 때아닌 실랑이

"태어나보니 계좌에 1억"…0세 금수저 지난해 734명

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

엔비디아에 도전하는 한국 AI반도체 회사는

서울 관악구 흉기난동 피의자 수술 마쳐…경찰, 구속영장 신청 예정

새로운 이슈 보기