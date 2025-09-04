수원시, 10일 발달장애인 문화예술페스티벌 개최

경기 수원시가 오는 10일 경기아트센터 대극장에서 제3회 발달장애인 문화예술페스티벌 '새빛으로 어울림'을 개최한다.

이번 행사는 발달장애인과 비장애인이 문화예술 공연을 함께 즐기며 소통하고 교류하는 화합의 축제다.

행사는 '신나는 북소리 난타'와 '우쿠누리 앙상블' 공연으로 시작해 국제자매도시 8곳에서 보내온 응원 영상 상영, 발달장애인·수원시티발레단 합동 공연으로 이어진다. 또 굿윌희망합창단, 샌드아트, 패션쇼, 태권도, 합창 등 발달장애인들이 준비한 무대가 다채롭게 펼쳐진다.

특히 올해 행사는 국제자매도시와 연계, 예술 장르 확대로 발달장애인의 재능을 조명하고, 문화예술 활동 기회를 넓혔다.

수원시는 인공지능(AI) 전시, 스포츠 체험, 가죽공예, 미술, 키링 만들기, 커피 시음 등 21개 부스를 개설 운영한다.

수원시 관계자는 "발달장애인이 마음껏 꿈을 펼치고 함께 어울릴 수 있도록, 공연과 체험 부스를 준비했다"며 "발달장애인 문화예술페스티벌이 소통과 교류의 장으로 자리 잡을 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 말했다.





