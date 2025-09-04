본문 바로가기
서초구, 9월 구 전역서 ‘마을축제’ 개최

김민진기자

입력2025.09.04 08:09

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 서초구(구청장 전성수)는 9월 한 달 동안 각 동네별 특색 있는 프로그램을 담은 마을축제를 연다고 4일 밝혔다.

양재2동 돗자리극장. 서초구 제공.

오는 6일 서초1동 서울교육대학교 운동장에서는 ‘서일 별빛 페스타’가 열린다. AI 그림대회, 체험부스, 바자회가 진행되며 해 질 무렵에는 영화 주토피아가 상영된다.


18일에는 반포3동 주민센터에서 ‘GoGo 페스티벌’이 개최돼 광장은 어린이 놀이터로, 옥상 하늘정원은 영화 인사이드 아웃 상영관으로 운영된다. 26일 양재2동 양재근린공원에서는 ‘돗자리 극장’이 열려 어린이 그림대회와 영화 상영 프로그램이 마련된다.

방배권역 문화축제인 ‘방배 페스티벌’은 13일 청권사에서 개최된다. 제기차기·윷놀이 등 전통놀이와 전통 차 마시기, 한복 예절 배우기, 꽃절편 만들기 등 체험 프로그램과 성악·국악·대중음악 공연이 준비됐다.


방배2동에서는 20일 ‘도구로 축제’가 열려 드론, AI 바둑, VR 스포츠 체험 등 첨단 기술 체험과 주민노래자랑, 어린이 합창단 공연이 함께 진행된다. 같은 날 잠원체육공원에서는 ‘잠원나루축제’가 열린다. 조선시대 왕비가 누에를 치는 의식을 재현하는 ‘왕비친잠례’와 AI 로봇 ‘타이탄’이 참여하는 공연이 준비돼 전통과 첨단이 어우러진 특별한 무대를 선보인다.


전성수 서초구청장은 “9월 한 달간 서초구 곳곳에서 펼쳐지는 다양한 마을축제는 가을을 맞아 이웃과 소통하며 무더위로 지친 에너지를 회복할 기회”라며, “일상에 활력을 더해줄 이 특별한 문화 행사에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

서초구 제공.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr
