[르포]SKT 문화공간 'T팩토리' 성수 가보니…아이돌 체험에 AI포토까지

체험형 문화공간 'T팩토리' 5일 오픈

기존 홍대서 성수동으로 옮겨와

650평 3층 규모…체험 위주 콘텐츠 구성

팝업스토어부터 콘서트·토크쇼까지

첫 메인 전시는 'T엔터'…아이돌 연습생 콘셉트

SK텔레콤의 체험형 플래그십 스토어인 'T팩토리'가 성수로 자리를 옮겨 오는 5일 정식 운영을 시작한다. 참여와 체험형 콘텐츠에 중점을 뒀으며, SKT의 자체 개발 거대언어모델(LLM)인 '에이닷엑스(A.X)' 기술이 곳곳에 녹아들어있어 자연스레 인공지능(AI)을 체험할 수 있는게 특징이다.

T팩토리는 SKT가 Z세대(1990년대 중반~2010년대 초반 태어난 세대)와의 접점을 늘리기 위해 마련한 복합문화공간으로 이번엔 젊은 유동 인구가 많으면서도 최신 트렌드에 민감한 성수동에 둥지를 틀었다. 4년 넘게 홍대에서 운영했던 T팩토리는 지난 2월 종료됐고 반년여 만에 성수동으로 자리를 옮겼다.

SK텔레콤의 체험형 플래그십 스토어 'T팩토리 성수'의 외관. SK텔레콤 제공 AD 원본보기 아이콘



T팩토리 성수는 650평 규모의 3개 층(지상 2층, 지하 1층) 건물로 구성됐는데, 홍대 시절과 비교해 약 2.6배 넓어졌다. 외관에서 SKT의 로고나 상징색, 브랜드명을 쉽게 찾기 어려운 점도 특징이다. 건물 바깥에 별도로 마련된 공간에서만 SKT의 역사와 주요 서비스를 전시하고 있다.

T팩토리 성수는 참여와 체험형 콘텐츠에 중점을 뒀다. 참여형 전시를 포함해 AI 인터랙티브 아트, 콘서트·토크쇼 등 문화 행사, 인기 브랜드의 팝업스토어를 포함해 11가지의 체험형 콘텐츠를 즐길 수 있다. 통신사가 마련한 공간이지만 휴대폰 구입 상담이나 개통 업무를 하지 않는 것도 특징이다. 홍대 시절에는 소규모로 상담 공간이 마련돼 개통 업무의 처리가 가능했지만, 성수에서는 개통이나 상담 대신 전시와 체험에 중점을 뒀다. Z세대와의 소통에 중점을 두기 위해서라는 게 SKT의 설명이다.

T팩토리 성수의 입구에 있는 대형 미디어월. 이명환 기자 원본보기 아이콘

입구에 들어선 뒤 입장을 위한 QR코드를 찍자 대형 미디어월에서 입장객들의 이름을 띄우며 환영의 메시지를 띄웠다. 메시지는 SKT의 자체 개발 거대언어모델(LLM) '에이닷엑스(A.X)'를 활용해 생성된다.

1층은 메인 전시 공간인데, T팩토리 성수의 첫 번째 메인 전시 컨셉은 엔터테인먼트사를 소재로 하는 'T 엔터(T Ent.)'다. 방문객 모두가 주인공이 돼 연습을 거쳐 아이돌로 데뷔하는 콘셉트로 체험 테마를 잡았다. 방문객은 직접 아이돌 연습생이 돼 보컬, 연기, 퀴즈, 댄스, 카메라 찾기 등을 경험할 수 있다.

T팩토리 성수 1층의 메인 전시 공간. 이명환 기자 원본보기 아이콘

2층에서는 표정 분석과 에이닷엑스의 LLM 기술이 적용된 'AI 포춘 포토(Fortune Photo)'를 체험할 수 있다. 관람객 표정에 따라 색상이 변하는 공간에서, AI로 작성한 오늘의 운세가 담긴 네 컷 사진을 찍을 수 있다. '핸즈프리타로' 팝업에서는 무료 타로 상담을 제공하는데, 상담 내용을 녹음한 뒤 에이닷 노트의 요약 기능을 통해 상담 결과를 요약해준다.

지하 1층에서는 매월 콘서트와 토크쇼가 진행된다. 행사가 없을 때는 관람객이 손바닥을 찍으면 AI가 손 모양을 읽어 미디어월에 별자리로 표현해주는 'AI 터치 라이트'를 체험할 수 있다. 김상범 SKT 유통본부장은 "T팩토리 성수는 단순한 전시 공간을 넘어 Z세대와 함께 새로운 낭만을 만들어가는 소통의 장이 될 것"이라며 "앞으로도 Z세대의 라이프스타일을 반영한 차별화된 경험을 지속적으로 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

T팩토리 성수 2층의 라운지. SK텔레콤 제공 원본보기 아이콘





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>