본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

일제강점기 한국 유적 발굴조사 재조명한다

이종길기자

입력2025.09.04 09:00

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립문화유산연구원 11일 학술대회

국가유산청 국립문화유산연구원은 광복 80주년을 맞아 11일 서울 국립고궁박물관 대강당에서 학술대회 '일제강점기 한국 주요유적 발굴조사'를 연다고 4일 밝혔다.


고령 지산동 고분군

고령 지산동 고분군

AD
원본보기 아이콘

일제강점기에 진행된 유적 발굴이 우리 고고학 연구에 끼친 의미를 되짚고, 앞으로의 연구 방향을 모색하기 위해 마련한 장이다. 기조 강연과 다섯 건의 주제발표, 두 건의 재발굴 사례 발표, 종합토론 순으로 진행한다.

최병현 숭실대 명예교수는 '일제강점기 한국 유적의 발굴조사와 과제의 극복'을 주제로 기조 강연을 한다. 이어 석기시대 유적(이기성 한국전통문화대 교수), 고구려·낙랑 유적(강현숙 전 동국대 교수), 백제·마한 유적(이정호 동신대 교수), 신라·가야 유적(차순철 서라벌문화유산연구원 원장) 등 각 시기 유적의 현황과 의미가 발표된다.


고령 지산동 5호분(정인태 국립경주문화유산연구소)과 부여 왕릉원(오동선 순천대 교수) 재발굴 사례도 소개된다. 발표 뒤에는 박순발 충남대 명예교수를 좌장으로 한 종합토론이 진행된다.


행사는 별도 신청 없이 누구나 참여할 수 있다. 국가유산청은 "앞으로도 학계와 긴밀히 협력하고, 연구 성과를 국민과 공유하겠다"고 밝혔다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 韓기업들, AI강자들 사이서도 빛난다 세계가 눈독 들이는 중…'가치 1조 훌쩍' 韓기업들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

엔비디아에 도전하는 한국 AI반도체 회사는

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기