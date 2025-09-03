민주당, 중수청 '행안부 산하' 가닥…7일 고위당정서 결론

4일 공청회 등 거쳐 발의

더불어민주당이 검찰청을 폐지하고 신설하는 중대범죄수사청(중수청)을 행정안전부에 배속하는 방안을 검토하고 있다.

민주당은 3일 오후 국회에서 열린 정책의원총회에서 이같이 논의했다고 밝혔다.

민형배 더불어민주당 검찰개혁특위 위원장이 3일 국회에서 검찰개혁·정부조직법 개편을 위한 의견 수렴을 위해 열린 정책 의원총회에 입장하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

백승아 원내대변인은 의총 후 브리핑에서 "검찰청 폐지 법안의 이달 내 통과를 목표로, 행안부와 법무부 중 중수청 소재를 어디로 할지에 대한 논의만 있었다"며 "많은 의원이 얘기했는데 '행안부 안'이 대다수였다"고 말했다.

민주당은 이날 의총 논의를 바탕으로 4일 검찰개혁 공청회를 연 뒤, 7일 고위당정협의에서 최종 결론을 내릴 방침이다. 당정 간 의견 수렴이 완료되면, 민주당은 정부조직법 개정안을 발의할 예정이다.

백 원내대변인은 "최종적으로 이재명 대통령의 의지가 중요한 것이어서, 이를 참조해 결정은 정부에서 할 것으로 의총에서 정리했다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>