렛츠런파크 부산경남, 폐우산 분리 ‘제로웨이스트 봉사’ 나서

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)은 지난달 28일 강서구자원봉사센터, 부산교통공사 제2운영사업소와 함께 폐우산 분리배출 봉사활동을 진행했다.

한국마사회 렛츠런파크 부산경남이 폐우산 분리 ‘제로웨이스트 봉사’에 나서고 있다. 한국마사회 렛츠런파크 부산경남 제공 AD 원본보기 아이콘

이 활동은 ESG 가치 실현과 자원순환 확산을 목표로 마련됐다. 버려진 우산의 천·금속·플라스틱을 분리해 자원으로 재활용하고 수리 가능한 우산은 공유 우산함에 비치해 시민이 다시 활용할 수 있도록 했다.

현장에는 한국마사회와 부산교통공사 임직원 20여명이 참여했다. 이들은 제로웨이스트 프로젝트 설명을 듣고 직접 우산을 분해·분류하는 작업을 진행했다. 우산 천은 패션 소품 등 창의적 업사이클링 작품으로 재탄생할 예정이다.

엄영석 본부장은 "환경 보호는 모두가 함께해야 할 과제"라며 "렛츠런파크 부산경남은 앞으로도 다양한 ESG 활동을 이어가며 공기업의 사회적 책임을 실천하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>