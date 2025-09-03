본문 바로가기
렛츠런파크 부산경남, 폐우산 분리 ‘제로웨이스트 봉사’ 나서

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.03 17:28

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)은 지난달 28일 강서구자원봉사센터, 부산교통공사 제2운영사업소와 함께 폐우산 분리배출 봉사활동을 진행했다.

한국마사회 렛츠런파크 부산경남이 폐우산 분리 ‘제로웨이스트 봉사’에 나서고 있다. 한국마사회 렛츠런파크 부산경남 제공

이 활동은 ESG 가치 실현과 자원순환 확산을 목표로 마련됐다. 버려진 우산의 천·금속·플라스틱을 분리해 자원으로 재활용하고 수리 가능한 우산은 공유 우산함에 비치해 시민이 다시 활용할 수 있도록 했다.


현장에는 한국마사회와 부산교통공사 임직원 20여명이 참여했다. 이들은 제로웨이스트 프로젝트 설명을 듣고 직접 우산을 분해·분류하는 작업을 진행했다. 우산 천은 패션 소품 등 창의적 업사이클링 작품으로 재탄생할 예정이다.

엄영석 본부장은 "환경 보호는 모두가 함께해야 할 과제"라며 "렛츠런파크 부산경남은 앞으로도 다양한 ESG 활동을 이어가며 공기업의 사회적 책임을 실천하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
