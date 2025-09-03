본문 바로가기
영주시, ‘해양과학교육 콘텐츠 체험관’ 타당성 검토 착수

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.03 16:11

내륙 지역 특성 반영 기본구상 마련… 국가사업 유치 전략 본격화

경북 영주시는 3일 '해양과학교육 콘텐츠 체험관' 조성을 위한 사업 타당성 검토 용역 착수보고회를 열고 본격적인 사업 추진에 나섰다.


이번 용역은 내륙지역에 들어설 체험관의 기본계획을 수립하고 사업 타당성을 확보하기 위한 첫 단계다.

영주시는 지역적 특성과 연계성을 반영해 체험관의 차별화 전략을 마련하겠다는 방침이다.

영주시가 '해양과학교육 콘텐츠 체험관' 조성을 위한 사업 타당성 검토 용역 착수보고회를 열고 있다. 영주시 제공

이날 보고회에는 유정근 영주시장 권한대행을 비롯해 영주시의회 의원, 경북도 환동해지역본부 환동해전략기획단, 관계 부서와 용역사 관계자 등 20여명이 참석했다.


보고회에서는 △대상지 여건 분석 △사업화 방안 △세부 추진계획 등이 제시됐으며, 참석자들은 체험관의 강점과 차별화 방향, 향후 추진 전략 등에 대해 의견을 나눴다.


시는 이번 용역을 통해 유사 시설과의 차별성, 지역경제 파급효과, 투자 유치 가능성 등을 종합 검토해 기본구상을 정교하게 다듬을 계획이다.

유정근 권한대행은 "해양과학교육 콘텐츠 체험관은 내륙 지역 국민에게 해양에 대한 이해를 넓히고 교육 기회를 제공하는 중요한 사업"이라며 "우수한 콘텐츠를 기반으로 중앙부처 국가사업 유치를 위한 전략 수립에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

