BKR, 팀홀튼 사업부 총괄에 안태열 전무 선임

한예주기자

입력2025.09.03 15:30

이랜드 등 거친 F&B 전문가

BKR이 팀홀튼 사업부 총괄로 안태열 전무를 선임했다고 3일 밝혔다.


안태열 전무는 이랜드그룹 애슐리 사업부문장, 미미박스 APAC 대표, GFFG 운영총괄대표 등으로 활약해 온 F&B 분야 전문가이자 브랜드 전략가다.

팀홀튼 사업부 총괄 안태열 전무. BKR

팀홀튼 사업부 총괄 안태열 전무. BKR

BKR은 안 전무 선임을 통해 푸드 경쟁력을 강화해 팀홀튼의 브랜드 가치를 극대화하겠다는 전략이다. BKR 관계자는 "팀홀튼은 본격적으로 한국 시장에서 사업을 드라이브하는 제2의 도약 단계로, 안 전무의 F&B 영역에서의 전문성과 다양한 브랜드 경험들이 전략적 촉매제로 작용할 것으로 기대한다"고 말했다.

안 전무는 "캐나다 국민 카페이자 전 세계 2위 카페 브랜드인 팀홀튼이 국내 시장에서 본격적인 성장을 앞두고 있다"며 "앞으로 더 많은 고객이 진화하는 팀홀튼을 경험하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.


한편, 팀홀튼은 캐나다의 커피와 문화를 대표하는 브랜드로, 한국에는 2023년 12월 첫 진출했다. 신논현역점을 시작으로 현재 23개 매장을 운영하고 있다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
