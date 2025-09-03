허규형 연세가산숲 정신건강의학과의원 원장이 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스'에 참석, '성인 ADHD와 중독' 이란 주제로 강연을 하고 있다.
[포토] 강연하는 허규형 정신건강의학과의원 원장
2025년 09월 03일(수)
허규형 연세가산숲 정신건강의학과의원 원장이 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스'에 참석, '성인 ADHD와 중독' 이란 주제로 강연을 하고 있다.
