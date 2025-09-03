화천군, 화천 청소년이 들려주는 가을 별빛 하모니 음악회 개최

화천군, 13일 오후 6시 화천커뮤니티센터 특설무대서 개최

화천 청소년 교향악단·합창단…풍물단 등 250여명 합동 연주회

'2025 화천 청소년이 수놓는 가을 별빛 하모니'음악회가 오는 13일 군민들을 찾아간다.

지난해 10월 화천커뮤니티센터 앞 특설무대에서 열린 '화천 청소년이 수놓는 가을 별빛 하모니'음악회. 화천군 제공 AD 원본보기 아이콘

화천군은 오는 13일 오후 6시 화천커뮤니티센터 앞 특설무대에서 지역 청소년과 지도강사 250여명이 참여하는 합동 연주회를 개최한다.

가을 별빛 하모니 합동 연주회에는청소년 교향악단, 소년소녀 합창단, 청소년 풍물단을 비롯해 학교연계 음악교육 참여학생, 뮤직스쿨 수강생, 간동 어울터 및 방과 후 아카데미 참여자 등 지역에서 음악을 배우는 대부분의 청소년들이 참여한다.

이들은 이미 지난달 초 합주연습을 시작했으며, 오는 6일 화천 청소년 수련관에서 참가자 전원이 참여하는 마지막 합주 연습을 진행한다.

행사는 당일 오후 4시 리허설에 이어 오후 6시 청소년 풍물단의 공연으로 시작된다.

이후 합동연주가 이어지며, 공연의 대미는 최문순 군수, 참가학생 전원, 관객들의 '고향의 봄'합창이 장식하게 된다.

최문순 화천군수는 "매년 가을 개최되는 화천 청소년들의 음악회가 군민들에게 치유의 메시지와 가슴 속 깊은 울림을 선사해 주고 있다"고 했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



