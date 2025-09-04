‘팔자’나선 외국인...호실적 종목에는 러브콜?

국내 증시는 단기적인 등락 속에서도 성장 가능성이 뚜렷한 종목을 중심으로 새로운 기회를 보여주고 있다. 최근 외국인 투자자들 역시 시장 전반보다는 실적 개선이 확인된 산업과 기업에 집중하며, 뚜렷한 '선택과 집중'의 매매 흐름을 나타냈다.

자동차·조선·에너지·AI 등 미래 성장성이 기대되는 분야에 외국인 매수세가 이어지고 있다는 점은, 시장이 단순히 흔들리는 것이 아니라 방향성을 찾고 있다는 의미로 해석된다. 이는 투자자에게도 단순한 변동성이 아닌, 유망 종목을 선별할 수 있는 분명한 기회로 작용하고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 300 등락률 -0.43% 거래량 4,054,350 전일가 69,800 2025.09.04 10:09 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로코스피, 외국인 2거래일 연속 순매수 유입…소폭 상승 마감K-콘텐츠와 맞물린 K-라면, 글로벌 시장에서 날개 단다 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 119,900 전일대비 2,200 등락률 +1.87% 거래량 1,187,568 전일가 117,700 2025.09.04 10:09 기준 관련기사 K-콘텐츠와 맞물린 K-라면, 글로벌 시장에서 날개 단다외국인 순매도 속에서도… 호실적 종목엔 ‘러브콜’ 이어졌다[이주의 관.종]미국발 훈풍에 돛단 조선업…조선기자재 주목 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 1,400 등락률 +2.24% 거래량 2,986,322 전일가 62,400 2025.09.04 10:09 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로두산에너빌리티, 제주서 '풍력발전 컨트롤타워' 개소…국내 최초K-콘텐츠와 맞물린 K-라면, 글로벌 시장에서 날개 단다 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 3,500 등락률 +1.33% 거래량 889,302 전일가 262,500 2025.09.04 10:09 기준 관련기사 코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로[클릭 e종목]"테스, 전방 투자 효과 지속…목표주가 ↑"코스피, 외국인 2거래일 연속 순매수 유입…소폭 상승 마감 전 종목 시세 보기 close , 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 53,500 전일대비 400 등락률 +0.75% 거래량 283,031 전일가 53,100 2025.09.04 10:09 기준 관련기사 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!4배 투자금, 신용·미수대환, 대체거래소 지원… 활용 폭 넓힌 맞춤형 스탁론 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>