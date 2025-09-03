본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

파주시, 운정 다누림 노인·장애인복지관 개관…지역 새 복지거점 기대

이종구기자

입력2025.09.03 09:30

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

첫날 1000명 이상 방문

경기 파주시 운정 다누림 노인·장애인복지관은 지난 8월 27일 개관했다고 3일 밝혔다. 시는 한 달간 시범 운영을 거쳐 오는 9월 29일부터 정식 운영에 들어간다고 밝혔다.

파주시 운정 다누림 노인장애인복지관은 지난 8월 27일 개관했다. 파주시 제공

파주시 운정 다누림 노인장애인복지관은 지난 8월 27일 개관했다. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

시범운영 첫날 복지관 운영시간 전부터 많은 시민이 대기하는 등 큰 관심을 보였다. 하루 동안 약 1000명이 복지관을 방문해 다양한 프로그램을 이용했으며, 노인복지관은 500명, 장애인복지관은 237명이 회원등록을 마쳤다.


복지관 내 식당은 하루 평균 노인 587명, 장애인 76명이 이용했다. 노인복지관에서는 ▲탁구 ▲당구 ▲체력단련 ▲바둑·장기 등의 여가 프로그램이 운영되었고, 장애인복지관에서는 체력단련 외에도 ▲로봇재활 ▲매듭공예 ▲운동기능 향상 프로그램 등이 진행되며 이용자들의 큰 호응을 얻었다.

특히, 장애인복지관에서 운영 중인 로봇재활 서비스는 전국에서 파주시를 비롯한 7곳에서만 운영 중인 서비스로, 운정다누림장애인복지관의 서비스 개시는 파주시 장애인들이 보다 쉽게 재활 치료에 접근할 수 있는 계기가 되었다.


복지관 운영에는 봉사단 및 개인봉사자의 참여도 큰 힘이 되고 있다. 또한 복지관과 인접한 공립 특수학교인 자운학교 등 여러 유관기관과의 유기적 연계를 통해 보다 효과적인 복지서비스 제공이 가능해질 전망이다.


이용자들은 "운정지역에 노인복지관이 없어 불편했는데, 다누림복지관이 생겨 복지혜택을 더욱 적극적으로 이용할 수 있게 되었다"며 "로봇 재활을 받으러 서울까지 가야 했지만 이제는 파주에서 로봇 재활을 받을 수 있게 되어 좋다"고 말했다.

김경일 파주시장은 "오랜 시간 기다려주신 지역 주민분들이 복지관을 즐겁게 이용해 주셔서 감사드린다"며 "시범운영 기간 동안 다양한 의견을 수렴하고 서비스를 보완해 이용자 중심으로 복지관으로 운영해 나가겠다"고 밝혔다.


9월 한 달 동안은 평생학습 프로그램 중 영화 관람, 노래·요리·공예교실 등 일부 프로그램이 무료로 운영된다. 이후 하반기 평생학습 프로그램은 노인복지관의 경우 총 46개 강좌를 대상으로 9월 17일부터 19일까지 신청할 수 있으며, 장애인복지관의 경우 총 17개 강좌를 대상으로 시범운영 날인 8월 27일부터 9월 23일까지 신청할 수 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

'케이팝 데몬 헌터스' 넷플릭스 역대 1위…'오징어게임' 제쳐

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

세부서 스노클링 중 살금살금 다가온 거대 상어 '아찔'

"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

美, 이란산 석유 밀수 업체 제재…"최대 압박 가할 것"

새로운 이슈 보기