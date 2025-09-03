타임폴리오 나스닥100채권혼합ETF, 3개월 수익률 '우수'

타임폴리오자산운용은 'TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF'가 최근 3개월 동안 약 10% 상승했다고 3일 밝혔다. 국내 상장한 미국대표지수에 투자하는 채권혼합 ETF 가운데 가장 높은 성과라고 설명했다.

ETF는 포트폴리오의 약 50%를 통화안정채권으로 구성해 금리 변동 위험에 대한 방어력을 확보했다. 나머지 절반은 미국 나스닥100 기반 기술주에 액티브하게 투자하는 구조로 운용한다. 주식 부문은 엔비디아, 팔란티어, 테슬라 등 글로벌 대표 성장주에 투자한다. 타임폴리오자산운용의 종목 선별 능력과 정교한 운용 전략을 바탕으로 모멘텀을 효과적으로 포착하며 초과수익을 창출했다. TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF에서 레버리지를 이기는 성과를 실현한 운용 경험을 반영한 결과다.

TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF는 퇴직연금(IRP/DC) 및 개인연금 계좌에서 100% 투자할 수 있도록 설계했다. 연금 투자자에게 안정성과 수익성을 함께 고려하는 전략적 선택지가 될 수 있다.

장기적으로 인공지능(AI)과 같은 기술이 모든 산업 영역에 미치는 영향력이 확대됨에 따라 기술주 중심의 채권혼합 ETF가 유리한 투자 구조로 평가될 수 있다. 안정성 기반 위에 기술주 성장성을 적절히 포용함으로써 장기 투자의 효율성을 높일 수 있다.

ETF를 운용하는 배현주 매니저는 "'다른 채권혼합형 ETF는 안정성만 강조해 성과에 대한 투자자의 아쉬움이 컸다"며 "최근 기술주 반등 흐름 속에도 불확실성이 상존하는 가운데 안정성과 성장성을 모두 추구할 수 있다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>