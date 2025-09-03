[기자수첩]케데헌, 지금 韓이라면 못 만든다

구조 문제·내수시장 한계 봉착

토종 OTT 살릴 정책적 지원을

"제작비 1300억원 애니메이션 영화요? 지금의 한국에선 꿈도 못 꿔요."

전 세계가 열광한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 제작비가 1300억원이라는 얘기에 국내 온라인동영상서비스(OTT) 관계자는 깊은 한숨을 내쉬었다. 한국의 콘텐츠를 우리의 플랫폼에 실어 글로벌 전파에 나서고 싶다는 간절한 소망과 달리 현실은 언감생심이라는 생각이 한숨에 모두 담겼을 것이다.

케데헌이 남긴 과제는 한둘이 아니다. 당장 한국 콘텐츠의 제작과 유통 여건부터가 열악하다. 토종 OTT 1위인 티빙은 2021년 이후 자체 오리지널 영화를 한 편도 제작하지 못했다. 아직 글로벌 진출 시스템을 갖추지 못했는데 국내 좁은 시장만을 타깃으로 제작비만 최소 수백억원에 달하는 영화를 만들기엔 가성비가 떨어진다는 판단 때문이다. 전세계 1위 OTT 넷플릭스가 자본력과 시장지배력을 더욱 키워 글로벌 시장을 장악하고 있는 것과 대비된다.

글로벌 진출은 국내 OTT의 숙원 과제이기도 하다. 하지만 현재 상황을 감안하면 출발점부터 차이가 날 수밖에 없다. 전세계 80억명 인구를 목표로 한 OTT와 5000만명의 내수 시장을 기반으로 한 OTT는 분명 다르기 때문이다.

물론 덩치를 키워 거대 OTT에 맞서자는 주장이 힘을 얻어 토종 OTT간 합병이 진행 중이다. 하지만 이해당사자 이견으로 2년이 지나도록 답을 찾지 못하고 있다. 해외에 직접 플랫폼 진출하겠다는 계획도 점차 뒤로 밀리고 있다.

케데헌의 성공은 지식재산권(IP)의 중요성도 일깨웠다. IP를 소유한 넷플릭스는 1조원이 넘는 수익을 챙긴 반면, 정작 케데헌을 제작한 미국 소니픽처스의 수익은 2000만달러(약 278억원)에 그쳤다. 영화 제작비 전액을 투자하는 대신 해당 콘텐츠에서 발생하는 모든 IP를 독점한 넷플릭스 전략이 더 주효한 셈이다. 넷플릭스의 하청업체로 전락한 소니픽처스의 모습은 과거 '오징어게임' 흥행에도 제대로 보상받지 못했던 우리 모습과 별반 다르지 않다.

콘텐츠 유통을 담당할 로컬 OTT가 제대로 힘을 쓰지 못하고 IP도 확보하지 못한다면 앞으로 넷플릭스 종속은 더욱 심해질 수밖에 없다. 충무로 스태프들은 설 자리를 잃게 되고 넷플릭스 오리지널 제작에 목을 매는 '갑-을' 구도를 벗어나기 어려울 것이다. 현장에선 인공지능(AI)·자막·데이터기술 플랫폼 공동 인프라 지원 등 적극적인 정책을 요구한다. K콘텐츠의 지속가능한 생태계를 구축할 수 있는 큰 그림이 필요한 시점이다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



