구윤철 "경제회복 위한 경주는 이제 시작…2차 소비쿠폰 22일부터 지급"

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 3일 "경제 회복을 위한 본격적인 경주는 이제부터 시작"이라며 "9월22일부터 2차 민생회복 소비쿠폰을 지급하고 추석 민생안정대책도 조속히 발표하겠다"고 밝혔다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 비롯한 국무위원들이 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화관계장관회의에 참석하고 있다. 2025.9.3

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의를 주재하고 "정부는 쉬지 않고 전력질주하겠다"며 이같이 말했다. 그는 "글로벌 통상 리스크에 빈틈없이 대응하는 한편, 모든 정책 역량을 결집해 인공지능(AI)·초혁신경제 선도 프로젝트를 추진해 나가겠다"고 강조했다.

최근 경제 상황과 관련해 구 부총리는 "장기간 지속됐던 경기 부진 흐름이 새 정부 출범 이후 반전되고 있다"며 "민생회복 소비쿠폰 등 정책 효과로 8월 소비심리가 7년7개월 만에 최고 수준인 111.4로 크게 상승했고, 지난 7월 소매 판매도 29개월 만에 최대 폭인 2.5% 증가했다"고 말했다. 이어 "소비 회복에 힘입어 1분기 역성장했던 국내총생산(GDP)이 2분기 들어 반등한 가운데 전 산업 생산 등 산업활동 주요 지표도 2개월 연속 개선됐다"고 덧붙였다.

이날 회의에서는 미국 관세 협상 후속 지원대책, 미국 상호관세 부과에 따른 중소기업 지원방안, 국민성장펀드 조성 및 운용방안, 공공기관 대국민 체감형 서비스 개선방안 등이 논의됐다. 구 부총리는 "통상현안 대응과 수출기업 지원을 위해 내년도 예산을 올해(1조6000억원)보다 대폭 늘린 4조3000억원으로 편성했다"며 "우리 기업의 관세 피해를 최소화하는 데 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

그는 "연말까지 13조6000억원의 피해 기업 긴급경영자금을 공급하고, 수출바우처도 2026년까지 약 4200억원을 지원하겠다"며 "뷰티·패션·라이프·푸드 등 '4대 K소비재'를 중심으로 수출 강소기업을 육성하고 신시장 개척을 위한 금융·인증·마케팅을 패키지로 지원하겠다"고 설명했다. 이어 "100조원 이상의 국민성장펀드 조성방안도 조속히 확정해 첨단전략산업에 전폭적으로 투자해 나가겠다"고 덧붙였다.





