'지게차 가혹행위' 이주노동자, 새 일터 구해

전남 나주의 한 벽돌 생산 공장에서 스리랑카 국적의 이주노동자를 화물에 결박하고 지게차로 들어 올리는 인권유린 사건이 발생했다. 광주전남이주노동자네트워크 제공 AD 원본보기 아이콘

지게차에 화물과 묶여 동료들로부터 직장 내 괴롭힘 피해를 본 이주노동자가 시민 단체의 도움으로 새로운 일터를 구하게 됐다.

2일 전남노동권익센터에 따르면 스리랑카 국적 A(31)씨는 전날부터 전남 모처에 있는 공장에 취업해 첫 출근을 했다.

A씨는 당초 같은 국적의 근로자들이 많은 울산 지역으로 사업장 변경을 희망했는데, 자신을 도와준 시민 단체가 있는 전남 지역에서 계속 근무하고 싶다는 의사를 센터에 전달했다.

인권유린 피해로 병원 치료를 병행하고는 있지만, 공장에서 근무하는 데 지장은 없다고 센터는 설명했다.

전남노동권익센터 관계자는 "이번 일을 계기로 이주노동자들을 대상으로 하는 직장 내 인권유린은 근절돼야 한다"고 말했다.

지난해 12월 고용허가제(E-9)를 통해 입국한 A씨는 지난 2월 나주시 한 벽돌공장에서 벽돌 더미에 묶인 채 지게차로 들어 올려지는 등 인권 피해를 봤다.

이재명 대통령이 이러한 인권 침해 사실을 언급하고 대책 마련을 주문하면서 관심이 커졌고, 한국인 지게차 운전자와 범행을 방조한 외국인 근로자 2명 등 총 3명이 특수폭행 혐의 등으로 검찰로 넘겨졌다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>