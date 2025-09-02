"더 늦기 전에"…전지현·강동원 처음 만났다

디즈니+ '북극성' 10일 공개

정서경 작가 정치 스릴러 "셰익스피어 같다"

전지현·강동원이 주연한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'이 10일 베일을 벗는다. 국내 정상급 제작진과 배우가 참여해 제작 단계부터 화제를 모은 작품이다. 연출은 드라마 '눈물의 여왕'·'작은 아씨들'의 김희원 PD와 영화 '범죄도시 4'의 허명행 감독이 맡았다. 극본은 영화 '헤어질 결심'·'아가씨'·'박쥐' 등을 쓴 정서경 작가가 집필했다.

배우 전지현 강동원이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

전지현은 2일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 제작발표회에서 "김희원 PD와 정서경 작가 작품이라 욕심이 났다"며 "강동원 씨와도 더 늦기 전에 꼭 촬영해보고 싶었다"고 말했다. 강동원도 "그간 전지현 씨와 이상하게 못 만났는데, 이번에 함께할 수 있어 좋았다"고 했다.

전지현은 유엔대사 출신 대통령 후보 서문주를 연기했다. 이상을 품은 정치인으로, 다양한 위협에 직면하는 인물이다. 강동원은 용병회사 출신 특수요원 산호를 연기한다. 화려한 액션으로 서문주를 보호한다. 강동원은 "처음에는 차가운 액션이지만 뒤로 갈수록 서문주를 지키려는 감정이 담긴다"고 설명했다. 전지현은 "여러 상황이 몰리다 보니 제 안의 다양한 모습을 보여줄 수 있었다"고 했다.

조연진도 화려하다. 할리우드 배우 존 조를 비롯해 김해숙, 이미숙, 박해준, 유재명, 오정세, 이상희, 주종혁 등이 합류했다. 김해숙은 여성 대통령 채경신, 박해준은 차기 대선후보 장준익, 이미숙은 국내 최대 해운사 회장 임옥선을 그렸다. 김해숙은 "카리스마 있는 대통령이면서도 사람 냄새 나는 인물을 그리고 싶었다"며 "작가가 멋진 대통령을 만들어줬다"고 말했다. 국정원장을 연기한 유재명은 "대본을 보는 순간 상상할 수 없는 세계가 펼쳐졌다. 정서경 작가는 셰익스피어 같다"고 했다.

2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성' 제작발표회에서 배우들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 강동원, 전지현, 오정세, 김해숙, 유재명, 이미숙, 박해준, 이상희, 주종혁. 연합뉴스

'북극성'은 한반도 정세 급변, 북미 관계, 전쟁 위기 등을 다룬다. 미국, 중국, 일본, 이라크 등 열세 나라에서 총기 테러, 기차 폭탄 테러 등 대형 사건이 이어진다. 총 9부작으로, 10일부터 디즈니+에서 순차 공개된다.





