양주시, 특수상황지역개발 신규사업 국비 124억원 확보

경기 양주시가 행정안전부의 2026년 특수상황지역개발 신규사업에 '양주시 신평화로 상습정체 개선사업'이 선정돼 국비 124억원을 확보했다고 2일 밝혔다.

특수상황지역 개발사업은 남북분단 및 지리적 여건 등으로 지역발전에서 소외된 특수상황 지역 주민의 복지 증진 및 지역 발전을 도모하는 사업으로 총사업비의 80%를 국비로 지원한다.

2026년 신규로 선정된 '양주시 신평화로 상습정체 개선사업'은 옥정체육공원 일원에 국도 3호선 추가나들목(Ramp 2개소)을 신설해 회암IC와 고암IC의 교통량을 분산하고, 교통 체증을 해소하여 원활한 교통 흐름을 유도하고자 하는 사업이다.

양주시 관계자는 "이번 신규사업 선정은 시민 생활 편익 증진에 큰 보탬이 될 것"이라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 사업을 적극적으로 발굴·추진해 나가겠다"고 말했다.





