미래에셋증권, '금융·AI 융합 인재' 양성 교육 실시

미래에셋증권이 네이버클라우드와 함께 '금융·인공지능(AI) 융합 인재' 양성 교육을 실시했다고 2일 밝혔다.

이번 교육은 지난 6월 개최된 '제9회 AI 페스티벌' 결선 진출팀을 대상으로 진행된 프로그램이다. 미래에셋증권이 주최하는 'AI 페스티벌'은 대학(원)생이 금융과 AI를 결합한 차세대 고객 서비스를 제안하는 공모전이자 청년에게 AI 교육, 멘토링, 진로 체험 기회를 제공하는 사회공헌 활동이다.

올해에는 총 443팀(860명)이 예선에 참가해 네이버의 생성형 AI '하이퍼클로바 X(HyperCLOVA X)'를 기반으로 한 AI 에이전트를 개발하거나 혁신적인 서비스를 제안했고 총 6개 팀이 결선에 올랐다.

미래에셋증권과 네이버클라우드는 결선 진출 팀을 양사 사옥으로 초청해 최신 AI 기술 교육을 진행했다.

주요 커리큘럼은 ▲금융 데이터 분석, 로보어드바이저 등 금융투자회사의 AI 활용 사례를 알아보는 '미래에셋 AI투어' ▲네이버 클라우드 플랫폼의 서비스 구조와 활용법 소개 ▲전년도 수상팀의 개발 경험과 문제 해결 과정 공유 ▲AI·로봇·클라우드 인프라가 융합된 네이버 제2 사옥 '1784' 투어 등으로 구성됐다.

또한 양사는 결선 행사까지 전문 멘토링을 제공해 금융 산업 현장에서 적용 가능한 아이디어를 구체화하고 금융 분야 진로를 탐색할 수 있도록 지원한다.

양은석 미래에셋증권 웰스테크 본부 본부장은 "AI 기술은 금융 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 동력"이라며 "청년들이 창의적이고 실행력 있는 아이디어를 발굴하는 동시에 미래 금융을 이끌 인재로 성장할 수 있는 발판을 마련하겠다"고 말했다.

제9회 AI 페스티벌 결선은 오는 10월 진행되며 현장에서 최종 심사와 시상이 진행된다. 총 상금 규모는 5500만원이다. 대상 2000만원, 최우수상(2팀) 1000만원, 우수상(3팀) 500만원이 시상된다. 또한 대상 수상자에게는 미래에셋증권 동계 체험형 인턴십 기회, 대상 및 최우수상 수상자에게는 입사 서류 면제 혜택이 주어진다.





