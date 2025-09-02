본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

"결제·할인·적립 한 번에"…이마트24, QR 간편결제서비스 오픈

이민지기자

입력2025.09.02 09:01

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

모바일 앱서 QR코드 스캔시 간편 결제
오픈 기념 과자, 블렌더 등 한 달간 할인

이마트24가 온·오프라인 결제 시 모바일 애플리케이션(앱)에서 QR코드를 스캔하면 결제는 물론 포인트 적립 등 다양한 기능을 한 번에 사용할 수 있는 간편결제 서비스를 새로 오픈했다고 2일 밝혔다.


고객들은 모바일 앱에 카드를 연동 후 QR코드 스캔 시 결제와 기존에 연동해둔 제휴 포인트 적립, 통신사 할인 등이 자동으로 적용된다. 또한, 보유해둔 쿠폰(킵해주세요, 구독쿠폰, 할인쿠폰 등)이 있다면 바로 사용할 수도 있다.

"결제·할인·적립 한 번에"…이마트24, QR 간편결제서비스 오픈
AD
원본보기 아이콘

최근 3년간 7월 말 기준 모바일 앱 MAU(월간활성사용자)가 전년 동기 대비 평균 약 50%씩 증가하고 있다. 이마트24는 늘어나는 고객 수요를 겨냥해 기존 통합바코드를 개선하게 됐다.

기존에 있던 통합바코드에 결제 기능이 추가된 만큼, 모바일 앱 이용자들의 편의성이 개선되고 신규 유저들이 유입돼 앱 활성화에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.


이와 함께 이마트24는 서비스 오픈을 기념해 오프라인에서 모바일 앱 QR로 결제 시 다양한 증정 혜택을 제공하는 행사를 9월 한 달간 진행한다.


고객들이 매장에서 앱 QR로 첫 결제 시 선착순 1만명을 대상으로 이마트24 오프라인 전용 '구운감자' 무료 쿠폰을 증정한다. 더불어, 매장에서 동일 방식으로 1만원 이상 결제 시 추첨을 통해 '샤크 닌자 블라스트'를 증정하는 이벤트와 '맛밤60g·4입', '반숙계란2입', '핫식스캔250㎖' 등 인기 상품 7종에 대해 1+1 덤 증정 혜택도 제공한다.

박혜림 이마트24 플랫폼마케팅팀 파트너는 "모바일 앱의 핵심 기능 중 하나인 통합바코드에 고객들의 서비스 이용 경험을 개선할 수 있는 결제 기능을 추가했다"며 "앞으로도 다양하고 재미있는 QR 간편결제 전용 행사 기획과 더불어 편리하면서도 고객 친화적인 모바일 앱을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당첨되면 10억 그냥 번다"…'12억 현금' 들고 뛰어든 청약 전쟁[부동산AtoZ] "당첨되면 10억 그냥 번다"…'12억 현금' 들고 뛰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

"해도해도 너무해" 가슴만 훼손된 동상…화단 설치가 해법?

"자갈치 시장 해삼 한 접시에 7만원…항의하자 5000원 쥐여줘"

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기