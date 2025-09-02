본문 바로가기
태백시, 내년 정부 예산안 '태백 경제진흥개발사업' 국비 74억원 반영

이종구기자

입력2025.09.02 08:37

시계아이콘00분 26초 소요
청정에너지 도시 대전환 마중물

강원도 태백시(시장 이상호)는 내년도 정부 예산안에 지역 핵심 사업인 '태백 경제진흥개발사업' 국비 74억원이 반영되며 청정에너지 도시로의 대전환을 본격 추진할 수 있게 됐다고 2일 밝혔다.

태백시청 전경. 태백시 제공

태백시청 전경. 태백시 제공

이번 국비 74억원 반영은 태백시가 미래 청정에너지 도시로 나아가는 마중물이 될 것으로 기대된다.


'태백 경제진흥개발사업'의 핵심은 청정메탄올 제조시설 구축으로, 총사업비 3540억원 규모다. 지난 8월 20일 예비타당성 조사를 최종 통과한 데 이어 내년도 정부 예산에 74억원이 반영되면서 사업 추진에 속도가 붙을 전망이다.

한편 태백시는 대통령 직속 2050 탄소중립 녹색성장위원회에서 지정한 청정메탄올 시범도시로, 무탄소 에너지 거점 도시로서의 위상을 공고히 할 수 있을 것으로 기대된다.


이상호 태백시장은 "이번 국비 반영은 석탄 도시에서 청정에너지 도시로의 대전환의 출발을 의미하며, 응원해 주신 시민분들께 감사드린다"며 "앞으로도 국회, 산업통상자원부, 강원특별자치도와 긴밀히 협력해 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다"고 말했다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
