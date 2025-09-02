강원심층수, 강릉에 해양심층수 '천년동안' 2만병 지원

2400만원 상당 긴급 지원

"강릉시민 생활 불편 해소"

대교그룹과 고성군, 강원특별자치도가 공동 설립한 해양심층수 전문 기업 강원심층수는 가뭄으로 식수난을 겪고 있는 강릉시에 약 2400만원 상당의 해양심층수 '천년동안' 2만병을 긴급 지원했다고 2일 밝혔다.

이번 지원은 강원심층수와 대교그룹 공익법인 세계청소년문화재단, 고성군이 공동으로 마련했으며, 전달된 해양심층수 '천년동안'은 가뭄 장기화로 어려움을 겪는 강릉시민들의 생활 불편 해소와 건강 보호에 활용될 예정이다.

천병수 강원심층수 대표는 "연일 이어지는 무더위와 가뭄으로 힘든 시기를 보내고 있는 강릉시민들께 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회에 도움이 될 수 있는 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



