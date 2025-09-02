본문 바로가기
부산도시공사, 안전실천 결의대회 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.02 08:10

“산업재해 예방·안전문화 정착, 임직원 모두가 앞장선다”

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 1일 산업재해 예방과 안전문화 정착을 다짐하는 '안전실천 결의대회'를 개최했다.

부산도시공사가 안전실천 결의대회를 갖고 있다. 부산도시공사 제공

이번 결의대회는 최근 건설 현장에서 잇따라 발생한 중대재해를 계기로 안전을 최우선으로 하는 경영 실천과 전사적 안전의식 제고를 위해 마련됐다.


행사에는 신창호 사장을 비롯한 임원진과 부서장 등 임직원이 참석해 결의문을 함께 낭독하며 안전 실천 의지를 다졌다.

결의문에는 ▲산업재해 예방을 위한 안전 생활화 ▲예방 중심의 안전관리 강화 ▲안전수칙 준수과 위험요인 사전 제거 ▲안전보건교육·훈련 적극 참여 등 구체적인 실천 과제가 담겼다.


신창호 사장은 "이번 결의대회는 임직원 모두가 스스로 안전을 지키는 주체라는 인식을 다시 새기는 계기였다"며 "안전 최우선 경영을 통해 시민과 근로자가 안심할 수 있는 BMC를 만들어 나가겠다"고 강조했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

