의정부시, 롯데캐슬골드파크2단지 경로당 찾아 어르신들과 소통

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 29일 롯데캐슬골드파크2단지아파트 경로당을 방문해 노인들의 건강과 안부를 살피고, 중식 배식 봉사 후 경로당 이용 노인들의 건의사항을 청취하는 간담회를 진행했다.

김동근 의정부시장이 지난 29일 롯데캐슬골드파크2단지아파트 경로당을 방문해 노인들과 소통하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 간담회에는 경로당 회원 30여 명이 참석해 운영 현황을 공유하고 다양한 의견을 나눴다. 한 노인은 "시장님이 직접 경로당에 찾아와 이야기를 들어주시니 감사하다"며 "회원들이 모여 즐겁게 지내고 있다"고 전했다.

김동근 시장은 "노인의 건강과 안전이 최우선"이라며 "앞으로도 현장의 목소리를 경청하고, 노인이 행복한 도시를 만들기 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.

시는 앞으로도 정기적인 문안사업을 통해 경로당을 직접 방문하며 소통을 강화하는 한편, 노인 복지 향상을 위한 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



